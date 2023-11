Alexia Grousson

La 19e édition du Festival international du film de Windsor (WIFF) s’est déroulée du 26 octobre au 5 novembre, avec comme film d’ouverture The pot au feu, et 299 Queen Street West a clôturé l’événement.

« Au total, 46 pays étaient représentés à travers les 186 longs métrages proposés au Festival, dont 54 étaient francophones.

« Nous sommes une des plus importantes programmations de films francophones du Canada et nous constatons une belle croissance de la francophonie cinématographique », raconte Vincent Georgie, directeur général du WIFF.

Le 4 novembre aux Armoiries de Windsor, le film 23 décembre, commandité par l’Association des communautés francophones de l’Ontario de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK), a fait salle comble.

« Il y avait plusieurs films francophones proposés, mais nous devions en choisir un. Notre décision s’est basée sur les suggestions qui nous ont été données, les dates proposées et la disponibilité des membres de l’ACFO. Nous voulions un film léger et drôle. 23 décembre semblait être le bon choix », résume Gisèle Dionne, directrice générale de l’organisme.

En effet, cette comédie dramatique de Noël réalisée par Miryam Bouchard met en vedette Virginie Fortin, Bianca Gervais et Guylaine Tremblay. Elle raconte l’histoire d’hommes et de femmes de Montréal, Québec et Charlevoix qui vivent des drames et des mésaventures risquant de compromettre leurs réunions des Fêtes.

Elsa, célibataire recherchant l’amour, et sa sœur Stéphanie, mariée et enceinte, vivent une journée des plus difficiles suite au problème cardiaque de leur père survenu le matin même et que leur mère reste coincée sur l’autoroute en direction de l’hôpital, à la suite d’une tempête de neige. D’autres personnages s’entremêlent à leur histoire. Malgré une vision différente d’un Noël parfait, ils vont découvrir que les meilleurs moments sont parfois cachés dans les imprévus.

« Tout le monde a beaucoup aimé. C’était une bonne sélection », relate Carole Papineau, vice-présidente de l’ACFO WECK.

« Avant la présentation du film, le directeur du WIFF avait décrit le partenariat avec l’ACFO et notre présidente a expliqué l’importance pour notre organisme de faire partie du Festival et appuyer des films en français. Nous avons aussi distribué, à toutes les personnes présentes, une boîte de bonbons à la menthe avec notre logo dessus. Plusieurs ont été surpris. Nous voulions montrer notre appréciation pour leur soutien à la francophonie », conclut Mme Dionne.

Photo (Tom Sobocan) : De gauche à droite : Gisèle Dionne, Carole Papineau et Vincent Georgie