Richard Caumartin

Le 28 octobre 2023 restera marqué dans la mémoire d’une ancienne élève de l’école secondaire l’Essor (1990-1994). En effet, ce jour-là, Noel Melissa Trépanier a été intronisée au Temple de la renommée sportive de Windsor-Essex dans le cadre de la 41e cérémonie d’intronisation des athlètes et entraîneurs au Club Ciociaro.

Lors de cette soirée, la famille entière de l’athlète, certains de ses anciens entraîneurs, enseignants, plusieurs coéquipières et amis se sont joints à elle pour célébrer cet honneur. Tous étaient là pour être témoins de la première athlète de l’Essor à recevoir cet hommage.

Selon le comité organisateur, « Noel était tellement douée comme athlète qu’elle aurait pu poursuivre n’importe quel sport et se distinguer à un niveau élite ».

« C’étaient précisément mes sentiments, raconte Lucien Gava, enseignant et entraîneur-chef du basket et soccer féminin à l’Essor. Comme preuve, lors de ses années au secondaire, Noël a joué au basketball et au soccer pour moi et dominait, jouant toutes les positions habilement, même comme gardienne de but.

« Quel plaisir de l’entraîner. Toujours souriante, et surtout respectueuse, elle travaillait constamment à s’améliorer comme personne et comme athlète. Elle se dévouait corps et âme. Elle m’aidait avec les plus jeunes. Elle menait par l’exemple. Je voyais tellement de potentiel dans cette jeune femme. »

Noel s’est distinguée à plusieurs reprises, ayant été sélectionnée par diverses équipes toute étoile locales et régionales lors de ses années au secondaire. « Au cours de sa dernière année, Noel a accompagné l’équipe de basketball de l’Essor en Europe pour jouer des matchs dans le sud-ouest de la France. Elle conserve d’ailleurs de beaux souvenirs de ce voyage.

« Au tournoi provincial Franco de basket, elle a mérité la distinction de la joueuse la plus utile de toutes les équipes venant de tous les coins de la province », se souvient M. Gava.

« À cette époque, elle a aussi joué au volleyball, au handball et fait partie de l’équipe de piste et pelouse, de badminton et des équipes de voyage de basketball et de soccer et de l’équipe provinciale de handball.

« Pour l’aspect académique, Noel était une excellente élève tout au long de ses études secondaires. Consciencieuse, elle remettait tous ses travaux à temps et surtout bien préparés », ajoute l’enseignant.

L’athlète de Windsor a fait partie de l’équipe de soccer de l’Université d’Ottawa et a joué pour l’équipe nationale du Canada en 2001 et 2002. Puis, elle a joué pour l’équipe semi-professionnelle du Ottawa Fury.

« En 2000, elle a été choisie la joueuse la plus utile au niveau universitaire canadien. De plus, Noel a été sélectionnée à l’équipe canadienne toute étoile universitaire deux années consécutives, et à l’équipe toute étoile de l’Association des universités de l’Ontario quatre ans d’affilée. Nous sommes exceptionnellement fiers de Noel pour tous ses accomplissements », conclut Lucien Gava.

Un parcours inspirant pour la jeunesse sportive de la région de Windsor-Essex.

Photo (Tom Sobocan) : Noel Trépanier (2e de la gauche) entourée de sa famille