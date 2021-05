L’artiste DERKZ vient de transformer une fois de plus un édifice de Windsor. Sa plus récente œuvre d’art est une célébration du riche patrimoine du whisky dans la ville avec le Canadian Club. La murale se trouve sur le côté de l’édifice qui abrite le restaurant Bourbon Tap And Grill sur la rue Ottawa et n’est pas sans rappeler l’époque de la prohibition.

(Crédit photo : Drew Dilkens)