Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), accompagné d’Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire du ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, ont annoncé le 25 mai l’octroi d’un prêt assuré de 25,2 millions $ pour aider à construire 99 logements locatifs à Tecumseh.

Les logements font partie d’un nouvel ensemble, appelé Tecumseh Gateway Tower, et sont situés au 11870, chemin Tecumseh Est. L’ensemble comprend un immeuble collectif de six étages comptant 99 logements, dont 14 d’une chambre et 85 de deux chambres. On y proposera plusieurs commodités, notamment un gymnase et une aire aménagée à l’extérieur.

Au total, 33 logements auront des loyers abordables s’établissant à 30 % du revenu médian des ménages de la région. Ce financement provient de l’initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d’encourager l’établissement d’une offre stable au profit des familles de la classe moyenne dans les marchés où les loyers sont élevés.

« Tout le monde au Canada mérite d’avoir un chez-soi sûr et abordable. C’est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour accroître l’offre de logements locatifs au moyen de projets comme celui que nous annonçons aujourd’hui à Tecumseh, explique Ahmed Hussen. Ces nouveaux logements abordables offriront aux familles un meilleur accès aux emplois, aux services et aux commodités dont elles ont besoin. »

Durant cette conférence de presse virtuelle, le maire de Tecumseh, Gary McNamara, a déclaré que cette nouvelle arrivait à un moment où le besoin de logements abordables pour les familles de la région est criant. « Nous avons 5800 personnes sur la liste d’attente pour obtenir un logement abordable et cette situation est inacceptable! Ce projet est certes le bienvenu à Tecumseh. »

« En finançant la construction de nouveaux logements, comme nous l’avons fait pour la Tour d’entrée de Tecumseh, notre gouvernement prend des mesures non seulement pour accroître l’offre de nouveaux ensembles locatifs, mais aussi pour offrir des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités pour les familles de la classe moyenne ici à Tecumseh et partout au Canada », ajoute Irek Kusmierczyk.

« Je suis extrêmement heureux de présenter cet ensemble de logements expressément destinés à la location dans la ville de Tecumseh. Nous travaillons sur de nombreux projets, mais je suis très fier de faire partie de celui-ci visant à répondre au besoin d’accroître les produits de logement abordable dans le comté de Windsor-Essex », déclare Peter Valente, président de Gateway Tower Inc. Il a confirmé que la construction du projet a débuté l’automne dernier et qu’elle devrait être achevée au cours des 18 prochains mois.

PHOTO – Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)