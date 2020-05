Un rapport militaire sur cinq foyers de soins de longue durée en Ontario souligne notamment que des patients atteints de la COVID-19 sont hébergés avec des patients non infectés, et fait état d’infestations de coquerelles et de gavage de résidents, qui se sont même étouffés en mangeant.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, avait appelé l’armée, le mois dernier, pour donner un coup de main dans cinq foyers de soins de longue durée particulièrement frappés par des éclosions de COVID-19. Depuis que l’armée a commencé à donner un coup de main dans des foyers en Ontario, 14 militaires ont été infectés par le coronavirus; 22 autres l’ont été dans des CHSLD au Québec.

Dans le rapport, des militaires ont également soutenu que des patients atteints n’étaient pas isolés et pouvaient même se promener à l’extérieur de leur chambre. Dans un des foyers, des militaires ont constaté une contamination fécale « importante » dans des chambres ou des infestations de coquerelles. Des résidents n’avaient pas eu de bain depuis des semaines et certains attendaient plus de deux heures avant d’obtenir de l’aide du personnel soignant, selon le rapport militaire.

Le premier ministre Justin Trudeau a pu consulter lundi le rapport « profondément troublant » des militaires. « J’étais attristé, choqué, déçu, en colère. Je pense que nous parlons d’une situation qui est clairement une réalité associée à la COVID-19, mais qui existait également depuis un certain temps déjà », a-t-il dit lors de son point de presse quotidien à Ottawa mardi matin. Pour M. Trudeau, il faut absolument faire plus pour les personnes âgées en soins de longue durée, et il a indiqué qu’Ottawa apporterait son aide.

Plus de 1500 morts dans des foyers

Les militaires sont venus à la rescousse aux foyers Orchard Villa de Pickering, Altamont Care Community, Eatonville Care Centre et Hawthorne Place de Toronto, ainsi qu’au Grace Manor de Brampton. Les foyers Orchard Villa, Altamont et Eatonville avaient tous enregistré chacun des dizaines de morts de la COVID-19 lorsque les militaires ont été appelés en renfort; un aide-soignant d’Altamont est également décédé de la maladie infectieuse.

Plus de 1500 résidents de foyers de soins de longue durée en Ontario et six membres du personnel sont morts dans des éclosions de COVID-19. Deux foyers de soins de longue durée qui n’ont pas pu contenir la COVID-19 malgré le soutien des centres hospitaliers pendant des semaines ont été placés sous la gestion d’un hôpital du secteur.

Le gouvernement ontarien a déjà annoncé qu’il lancerait une commission indépendante sur tout le système de soins de longue durée de la province. Le nombre de foyers de soins de longue durée qui connaissaient une éclosion de COVID-19 atteignait 190 lorsque cette annonce a été faite la semaine dernière, mais il est depuis retombé à 150.

L’Association des soins de longue durée de l’Ontario, les partis d’opposition et le syndicat des employés de ces établissements ont tous réclamé une enquête publique complète sur ce système.

Après avoir consulté le rapport, le premier ministre Ford a affirmé que le système était clairement brisé. Il a indiqué qu’il n’écartait désormais plus la tenue d’une enquête publique.

Taux de croissance faible en général

L’Ontario signalait mardi 287 nouveaux cas de COVID-19 et 21 décès de plus. C’est la première fois en plus de deux semaines que le nombre de nouveaux cas est inférieur à 300; lors de chacun des cinq jours précédents, on comptait plus de 400 nouveaux cas.

Il y a maintenant 26 191 cas en Ontario, une augmentation de 1,1 % par rapport à la veille; il s’agit du taux de croissance le plus faible depuis le début du mois de mars. L’Ontario a mené 9875 tests lundi, alors que la capacité provinciale est de près de 25 000 tests par jour. Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, aux soins intensifs ou sous respirateur a aussi diminué.

SOURCE : Allison Jones, La Presse canadienne