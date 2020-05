L’intégration socio-économique des nouveaux arrivants est un enjeu majeur au Canada qui mobilise l’ensemble des paliers gouvernementaux et motive des investissements conséquents.

Engagé sur le terrain de l’immigration depuis 2007 à travers une gamme complète de formations et de services d’établissement et d’intégration, le Collège Boréal entreprend, depuis son campus de Windsor, un vaste projet de recherche sur l’impact des efforts mis en œuvre dans la perspective d’un renforcement du modèle offert aux nouveaux arrivants.

Financé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) à hauteur de 346 000 $ dans le cadre du programme Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés, le projet se concentre sur des communautés de nouveaux arrivants francophones et arabophones en provenance de pays d’Afrique ou du Moyen-Orient. Un partenariat a été établi avec trois communautés francophones locales : l’association de la communauté congolaise de Windsor-Essex, l’association de la communauté burundaise de Windsor, et l’association socio-culturelle de la communauté rwandaise de Windsor.

La recherche en matière d’intégration socio-économique des nouveaux arrivants est un levier de connaissance pertinent du point de vue des communautés. En collaboration avec ses partenaires, le projet permettra plus spécifiquement d’améliorer par l’innovation le modèle de livraison des services aux nouveaux arrivants en trois étapes : l’évaluation des services existants, une réflexion sur le rôle des intervenants dans l’intégration socio-économique des nouveaux arrivants, et enfin la mise en œuvre d’un nouveau modèle à l’échelle de la communauté de Windsor-Essex qui pourrait être déployé plus largement au sein d’organismes du secteur de l’immigration à travers les pays.

Mené par la Dre Robin Craig, directrice de la recherche appliquée au Collège Boréal, et Frédéric Boulanger, directeur du campus du Collège Boréal à Windsor, le projet rassemble des experts du domaine de l’immigration et du travail social, ainsi que des étudiants. « Les services et les formations qu’offrent les organismes tels que le Collège Boréal sont essentiels à l’intégration socio-économique des nouveaux arrivants au Canada, explique Robin Craig. Ce projet vise à comprendre les forces et les faiblesses du modèle en vigueur pour l’adapter et l’améliorer via de nouvelles solutions et des approches plus innovantes. »

« Je suis très heureux que le campus de Windsor ait été retenu pour ce beau projet, ajoute Frédéric Boulanger. L’intégration socio-économique des nouveaux arrivants est la trame de fond des stratégies mise en place par notre équipe en matière de livraison des services en immigration. L’implication d’acteurs communautaires dans l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, à travers ce projet de recherche, dynamisera et renouvellera stratégiquement l’offre de programmes et services en immigration au sein de la région de Windsor-Essex. »

SOURCE : Collège Boréal

PHOTO: Jiohanka Perez (à gauche), navigatrice en intégration socio-économique au Collège Boréal avec une famille de nouveaux arrivants et Frédéric Boulanger (à droite), Chef régional de Boréal pour la région de Windsor.