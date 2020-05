Si en raison de la COVID-19, vous, ou une personne que vous connaissez, vous sentez isolé ou déconnecté des gens et des services que vous aviez l’habitude d’obtenir, vous n’avez pas à faire face seul à ces sentiments.

Le Programme de contact téléphonique pour les aînés de Windsor-Essex offre des visites téléphoniques régulières aux personnes âgées de 55 ans ou plus de la communauté de Windsor-Essex. Ce service gratuit et confidentiel de soutien téléphonique dirigera, au besoin, les aînés vers d’autres services de soutien.

Si vous ou une personne que vous connaissez avec besoin de soutien, inscrivez-vous en téléphonant au 1 877 771-2677, du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h. Ce service est offert en plusieurs langues, dont le français. Il est le fruit d’un partenariat entre sept organismes, y compris la Société Alzheimer de Windsor-Essex, les Services communautaires d’Amherstburg, le Centre de soutien Communautaire du comté d’Essex, le centre pour personnes âgées Life After Fifty, le South Essex Community Council, l’Hospice de Windsor et du comté d’Essex (et son initiative Windsor Essex Compassionate Care Community) et VON Windsor. Le Programme de contact téléphonique pour les aînés de Windsor-Essex est financé par le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada.

Outre l’anglais et le français, les sept partenaires de ce projet ont la capacité d’offrir ce service en néerlandais, arabe, allemand, portugais, espagnol, serbe, italien, cambodgien, ukrainien, russe, slovaque, tagalog et cantonais.

Il faut mentionner que Centraide Windsor-Essex est l’un des organismes régionaux à avoir reçu des fonds supplémentaires à cause de la COVID-19, ce qui a mené à la création de nouveaux services dans la région dont celui-ci. Il y eu notamment l’ouverture de comptoir de la banque alimentaire à Belle Rivière au Centre de soutien communautaire du comté d’Essex.