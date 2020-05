L’intégration économique des nouveaux arrivants n’attend pas. Tandis que la province dessine les scénarios du décloisonnement de ses communautés, les programmes et services en immigration du Collège Boréal poursuivent leurs efforts d’accompagnement vers l’insertion professionnelle de ces catégories, souvent plus sensiblement affectées par la mise à l’arrêt de pans entiers de l’activité économique.

C’est tout l’objectif des programmes relais, dont trois nouvelles sessions débutent dès le 1er juin. Conçues dans l’objectif de valoriser l’expérience professionnelle développée à l’étranger, les formations relais permettent aux étudiants d’apprendre à adapter leurs compétences au marché de l’emploi canadien et à la culture de travail locale. La formule a d’ores et déjà attiré plus de 200 professionnels dans trois domaines d’expertise, soit management et leadership, santé, logistique et chaîne d’approvisionnement.

Distanciation physique oblige, les trois sessions offertes cette année se déroulent exclusivement en ligne, par l’entremise de cours virtuels délivrés dans des conditions similaires à celles de la salle de classe. « Les circonstances actuelles nous ont obligés à repenser le modèle de livraison de nos formations relais pour cette année, a déclaré Ammar

Boulecane, Chef intérimaire – programmes et services au Développement des affaires au Collège Boréal. Parce que nous avions déjà l’expérience de l’apprentissage à distance, nous avons pu opérer cette transition dans la préparation des sessions à venir en tenant compte de l’impératif de proximité, une des marques de Boréal, qu’il nous faut parvenir à recréer, même derrière l’écran d’un ordinateur. Il est très important pour nous de favoriser une dynamique de groupe lors de ces sessions. »

Les programmes relais du Collège Boréal jouent un véritable rôle d’accélérateur d’intégration socio-économique. Les étudiants renforcent leurs compétences techniques, poursuivent un stage lors duquel ils développent leur expérience canadienne, et obtiennent une attestation collégiale d’une institution reconnue localement.

Les trois programmes sont offerts dans les régions de Hamilton, London, Mississauga, Toronto et Windsor. Les personnes intéressées peuvent consulter la page Je suis Nouvel arrivant du Collège Boréal ou communiquer avec l’équipe au relais.toronto@collegeboreal.ca.

« Les programmes et services en immigration du Collège Boréal représentent pour de nombreux nouveaux arrivants un soutien essentiel dont la continuité doit être assurée, malgré les défis que nous posent les mesures actuelles de lutte contre la COVID-19. D’expérience, nous observons que les retombées en termes d’emploi pour les bénéficiaires de nos trois programmes relais sont très positives, ce qui les rend d’autant plus indispensables dans la perspective de potentielles incertitudes économiques dans les prochains mois », indique Baptiste Alain Bourquardez, directeur des Programmes et services en immigration.

« J’ai remarqué que l’équipe du programme est très engagée, disponible à nous aider et à adapter le programme à nos besoins. L’expérience que j’ai vécue au Collège Boréal a été excellente. Je recommande régulièrement ce programme à mes proches », ajoute Soufiane Ettarak, apprenant de la 2e cohorte de la Gestion de Chaîne d’approvisionnement et logistique.

« Mon expérience au Collège Boréal a été excellente, riche en apprentissages et nouvelles rencontres. À travers le programme, j’ai pu bâtir un excellent réseau professionnel et obtenir les outils nécessaires qui m’ont permis de décrocher un poste dans mon domaine d’expertise, seulement trois mois après mon arrivée au Canada », conclut Fedoua Zahraoui, apprenante de la 2e cohorte de la Gestion de Chaîne d’approvisionnement et logistique. Pour en apprendre davantage sur ces programmes et services, consultez le site www.collegeboreal.ca.

SOURCE : Collège Boréal

PHOTO (archives Le Rempart): Remise de diplômes à des étudiants des programmes relais en 2019