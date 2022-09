« Depuis le 6 septembre, les citoyens de Windsor peuvent se rendre à Amherstburg en autobus et inversement, annonçait récemment le maire de Windsor, Drew Dilkens accompagné du maire d’Amherstburg, Aldo DiCarlo. Il s’agit d’un projet pilote de deux ans et un pas vers l’avant dans la mise en place d’un système de transport public fiable et efficace qui relie les municipalités du comté. »

L’annonce a été faite devant le terminus de l’hôpital Hôtel-Dieu Grace pour inaugurer le premier trajet d’autobus de Windsor vers Amherstburg. Le trajet de 45 minutes, nommé Route 605, sera offert trois fois par jour (à l’exception des jours fériés) à 6 h, 13 h 30 et 18 h. Partant de l’hôpital Hôtel-Dieu Grace au 1453, chemin Prince, les passagers se rendront au centre-ville d’Amherstburg.

« Je suis fier du rôle que le conseil municipal de Windsor continue à jouer en fournissant un soutien de transport en commun aux municipalités du comté d’Essex, déclarait Drew Dilkens. Chaque communauté de la région a des occasions et des expériences uniques à partager avec les citoyens et par du transport en commun abordable, comme cette expansion de Transit Windsor, nous travaillons ensemble pour renforcer nos économies! »

« Amherstburg est enthousiaste et reconnaissante de se joindre à la Ville de Windsor pour rendre accessible le transport en commun à notre communauté! Pour ceux de notre municipalité qui n’ont pas de voiture ou ceux qui en ont une mais ne sont pas à l’aise de conduire jusqu’à la ville, l’option du transport public est stimulante et ajoute de la valeur à leur style de vie. Pour les résidents d’Amherstburg, ce service sera utilisé au-delà des limites de notre territoire, augmentant ainsi les possibilités de visites, de magasinage, d’études ou d’emploi, et la possibilité de rester en contact avec la famille et les amis », expliquait Aldo DiCarlo.

« Nous sommes tous enthousiastes au fait que Transit Windsor s’associe à la municipalité d’Amherstburg pour lancer ce nouveau service qui améliorera les options de mobilité pour leurs résidents, et ceux de Windsor et LaSalle », déclare Tyson Cragg, directeur général de Transit Windsor.

Le coût du billet pour ce trajet en autobus est de 4,75 $ et les cartes de transport Smart sont disponibles pour les personnes qui utiliseront ce trajet plus fréquemment.

Pour plus de renseignements, visitez le site Web de Transit Windsor.

Source : Ville de Windsor

Photo : Drew Dilkens (à gauche) et Aldo DiCarlo devant l’autobus qui a inauguré le trajet Windsor-Amherstburg. Photo : Ville de Windsor