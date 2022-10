Le 22 septembre, dans les régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent, les francophones se sont rassemblés devant leur hôtel de ville et leurs écoles pour célébrer en vert et blanc le Jour des Franco-Ontariens en Ontario. De nombreux élèves des écoles des conseils scolaires Viamonde et Providence, ainsi que des représentants d’organismes francophones et des politiciens ont célébré autour de levers du drapeau franco-ontarien la langue et la culture françaises.

La cérémonie à Windsor s’est tenue sur le terrain du Charles Square au centre-ville et était organisée par l’Association des communautés francophones de l’Ontario (ACFO WECK) représentée par sa présidente, Kelsey Santarossa, et sa directrice générale, Gisèle Dionne. À noter également la présence du maire Drew Dilkens qui a procédé au lever du drapeau.

Plusieurs cérémonies du même genre ont eu lieu simultanément à LaSalle, Tecumseh, Chatham-Kent, Lakeshore, Essex, Leamington, Amherstburg et Kingsville. Voici en photos un aperçu de toutes ces célébrations.