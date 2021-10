Les femmes et les familles sans abri à Windsor-Essex auront bientôt un nouvel endroit sécuritaire où elles pourront se réfugier et recevoir de l’appui pour la recherche d’un logement.

Le 1er octobre, le maire Drew Dilkens était accompagné de la Commissaire des services sociaux et de santé de la Ville de Windsor, Jelena Payne, et de la directrice générale du Welcome Centre, Lady Laforet, pour dévoiler le projet d’ouverture d’un refuge pour les femmes et les familles au début de 2022 qui sera mené par le Welcome Centre Shelter for Women and Families.

L’organisme fournit de l’abri temporaire d’urgence et de l’aide transitoire aux femmes et familles avec des enfants qui sont sans abri. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution de 7,75 millions $ du gouvernement provincial qui a servi à acheter un édifice.

« Ceci est un pas important dans notre mandat de réduire le nombre de sans-abri à Windsor et dans le comté d’Essex », a déclaré M. Dilkens. Ce site sera le premier refuge destiné aux familles dans la région.

(Crédit photo : Facebook de Drew Dilkens)