Passez la porte de la boutique Pure Nature située au 25, promenade Amy Croft à Tecumseh et vous serez agréablement surpris par la diversité des produits y étant offerts, ainsi que l’accueil très chaleureux des membres de l’équipe, dont la gérante du magasin, Nadine Pelchat.

En effet, ce petit commerce spécialisé dans la vente de produits naturels, communément dits biologiques ou de nutrition santé, offre une grande panoplie de biens de consommation, allant du savon artisanal au concombre, à la crème de soin du visage aux bleuets, en passant par les huiles essentielles à la lavande.

L’enseigne a aujourd’hui ses habitués et tend à devenir le passage incontournable des gourmets et amateurs de produits du terroir canadien et également de la région de Windsor-Essex.

Le Rempart s’est donc rendu dans ce petit nid du bien-être et des plaisirs de la table afin d’y rencontrer Mme Pelchat. À la question des raisons de l’ouverture de la première boutique Pure Nature, en 1997 à LaSalle, elle nous a indiqué que le magasin « répondait au besoin de la population d’une offre différente de produits sains, alimentaires ou non, et variés ».

La région de Windsor-Essex et toutes les villes environnantes regroupent de nombreuses fermes et exploitations agricoles. « Il était important de promouvoir le savoir-faire local et de distribuer certains produits réalisés par les agriculteurs du secteur », explique la gérante.

Il est intéressant de constater que les circuits courts de vente du producteur au consommateur sont aujourd’hui le modèle de consommation plébiscité à travers le monde.

Gage d’un coût plus raisonnable à l’achat, ils permettent également une meilleure rémunération de l’exploitant, ce dernier n’ayant plus à passer par les intermédiaires traditionnels que sont les grandes épiceries du marché de l’agroalimentaire. Les clients potentiels de Tecumseh, LaSalle, Lakeshore, Essex, Amherstburg et Windsor, entre autres, sont donc plutôt chanceux de pouvoir trouver une offre originale de biens et produits de consommation portant des valeurs écocitoyennes et de solidarité économique.

Cela est d’autant plus vrai que Mme Pelchat, francophone installée dans la région depuis près de 40 ans, a toujours eu à cœur le service en français pour tous les membres de la communauté qui se présentent au sein de l’établissement.

« Il est important pour moi de nouer un lien avec la clientèle à travers l’expression en français », en témoignent les petites pancartes sur le comptoir central de la boutique qui mentionnent la possibilité d’un service bilingue.

« Tecumseh est un petit village où tout le monde se connaît. En m’exprimant en français avec ceux qui le souhaitent, cela permet de créer de la convivialité et une certaine proximité », ajoute-t-elle.

À l’affluence que nous avons pu observer dans la boutique, le pari semble tenu, Mme Pelchat affichant une bonhomie et une interaction unique avec les clients pour lesquels elle semble avoir toujours une petite attention. Une visite à la boutique Pure Nature de Tecumseh est une expérience agréable, surtout en français!

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – La gérante Nadine Pelchat est affairée derrière son comptoir.