Le 10 septembre dernier, le maire de Windsor, Drew Dilkens, rejoignait des représentants du gouvernement fédéral et provincial pour annoncer un investissement de 5 millions $ pour la construction d’un immeuble de 10 étages avec 145 logements abordables sur l’allée Meadowbrook, tout près de La Résidence Richelieu à l’est de la ville. Il s’agit du plus important investissement pour la construction de logements abordables à Windsor depuis plus de 30 ans.

« Ce projet aidera de nombreuses personnes, familles et aînés à se trouver un logement stable qui leur permettront de s’épanouir et d’être indépendants », expliquait Drew Dilkens lors de la conférence de presse. Les gouvernements fédéral et provincial s’unissent également pour ajouter un montant de 526 525 $ pour un autre projet de logements abordables à Kingsville.

« Notre gouvernement investit dans ce genre de projets ici et partout au Canada pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin, ajoutait Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh. Avec nos partenaires, nous tendons la main aux individus et aux familles dans le besoin, et en le faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la communauté. »

Le fédéral contribue à la hauteur de 2 millions $ pour le projet de Meadowbrook tandis que le gouvernement ontarien fournit trois autres millions. Le projet de Kingsville sera la construction de quatre unités de logements abordables et accessibles situées au 215, rue Division. Les logements, qui serviront pour les jeunes ayant des handicaps intellectuels, permettront de les loger dans un quartier résidentiel établi qui est près de toutes les commodités, avec l’appui essentiel de Community Living Essex County. Le fédéral investit 358 037 $ dans ce projet, et l’Ontario injecte 168 488 $.

PHOTO – Les représentants des gouvernements et partenaires du projet