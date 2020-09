Le gouvernement ontarien engage près d’un million $ en aide financière à frais partagés pour aider les collectivités rurales à diversifier leurs économies, à retenir les travailleurs compétents et à créer des emplois.

Le 18 septembre à Leamington, les détails concernant l’aide financière ont été publiés par Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, aide qui est fournie par l’entremise d’un nouvel appel de demandes ciblé du Programme de développement économique des collectivités rurales (Programme DECOR).

« Cette aide financière mettra l’accent sur la diversification des économies locales et l’amélioration de la compétitivité des entreprises rurales partout en Ontario, a déclaré le ministre Hardeman. En raison de la crise liée à la COVID-19, plusieurs personnes ont des problèmes, et cette aide financière favorisera la création d’emplois et les investissements afin d’aider les particuliers, les familles et les entreprises. »

L’appel de demandes est orienté sur les organismes sans but lucratif ayant un mandat en matière de développement économique régional et les projets admissibles pourront recevoir une aide financière provinciale pouvant atteindre 70 % des coûts totaux, jusqu’à un maximum de 75 000 $. Le ministre Hardeman a également annoncé plus de 3 millions $ en aide financière à frais partagés avec les demandeurs qui seront investis dans 65 projets par le truchement d’un précédent appel de demande du Programme DECOR.

Cette aide financière appuiera des efforts de développement économique comme des améliorations aux immobilisations pour agrandir le carrefour artistique et culturel d’un quartier résidentiel afin d’augmenter le tourisme, le déploiement de nouveaux paysages de rue accessibles pour développer un centre-ville plus invitant, et le développement d’un secteur riverain pour étendre et revitaliser les sentiers locaux.

« Je suis enchanté de voir notre gouvernement intervenir, maintenant plus que jamais, pour aider les régions rurales de l’Ontario, a dit Rick Nicholls, député provincial de Chatham-Kent-Leamington. Favoriser la revitalisation du centre-ville de Leamington et soutenir les organismes sans but lucratif sont la clé pour aider la région sur la voie de sa relance économique. »

« La modernisation du John Street Centennial Park et du Shotton Parkette ne sont que deux projets d’une série d’initiatives que nous entreprenons pour réinventer les lieux publics et attirer un intérêt renouvelé et des investissements dans le cœur des quartiers résidentiels de Leamington, a expliqué Hilda MacDonald, mairesse de Leamington. Nous sommes très reconnaissants envers la province de l’Ontario pour le soutien reçu grâce au Programme de développement économique des collectivités rurales afin de réaliser ces projets clés d’infrastructure. »

SOURCE: Gouvernement de l’Ontario

PHOTO: Rick Nicholls