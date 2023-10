Alexia Grousson

C’est au Beach Grove Gold & Country Club que l’Association des communautés francophones de l’Ontario de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO) a organisé une soirée festive le 22 septembre pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Les festivités du French Part’eh ont débuté vers 17 h sur une terrasse au bord du lac St. Clair. Les 120 participants en ont profité pour socialiser autour d’un cocktail et de la musique avant le repas.

« Le repas était délicieux, le cadre était magnifique. C’était une belle atmosphère. Tout le monde était heureux de se retrouver pour fêter en ce jour particulier et cher à nos cœurs », commente la directrice générale de l’organisme, Gisèle Dionne.

Pendant le repas, il y a eu la remise des Prix de reconnaissance aux personne et organisme pour leur engagement communautaire francophone. Cette année, le Prix individuel a été remis à Tom Sobocan, et celui pour l’organisme a été attribué au Festival du livre de Windsor.

« Nous avons choisi Tom Sobocan pour ses quelque 25 ans de bénévolat dans la communauté de langue française. Nous voulions souligner son engagement et son dévouement indéfectibles et le remercier pour son soutien précieux et constant à tous les événements organisés par les organismes de la région.

En ce qui concerne le Prix de reconnaissance pour les organismes, il a été octroyé à Bookfest. Cet organisme, bien qu’anglophone, a toujours été très ouvert sur la francophonie dont il est partenaire depuis plus de dix ans. Le nom de l’organisme a même été modifié pour refléter la francophonie. Il s’appelle maintenant « Bookfest, Festival du livre de Windsor ». Nous voulions les remercier pour leur engagement sans faille dans la communauté, ajoute Mme Dionne avant de conclure.

« Les membres de la communauté étaient heureux de partager ce moment ensemble. Nous sommes aussi très satisfaits et même surpris du nombre de participants. Chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux aux événements et ça fait chaud au cœur de se sentir épaulés et soutenus dans nos activités. »

La prochaine activité organisée par l’ACFO sera la portion francophone du Festival du livre qui aura lieu le 14 octobre à l’École des arts créatifs de l’Université de Windsor.

Photo : Yasmine Joheir remet le Prix individuel de reconnaissance pour son engagement communautaire à Tom Sobocan.