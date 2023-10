Richard Caumartin

Partout dans le Sud-Ouest, les francophones ont célébré en grand nombre le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes avec de nombreux levers de drapeau devant les mairies des municipalités et les écoles françaises partout en région.

Les conseils scolaires Providence et Viamonde ont envoyé un rassemblement d’élèves enthousiastes vêtus des couleurs du drapeau franco-ontarien (le vert et le blanc) pour appuyer les organisateurs des divers événements. Ce fut particulièrement le cas à Windsor alors que 800 élèves, parents, enseignants se sont joints à la communauté francophone pour participer à un tintamarre parti du chemin Lakeshore pour se rendre devant l’Hôtel de ville et hisser avec fierté l’emblème officiel de la francophonie ontarienne en chantant Mon beau drapeau.

Ce rassemblement a été organisé par l’ACFO de Windsor-Essex et Chatham-Kent avec la collaboration du Centre communautaire et des conseils scolaires francophones. À leur arrivée devant la mairie, les participants ont fait beaucoup de bruit pour montrer aux employés de la Ville de Windsor et aux conseillers municipaux qu’ils étaient nombreux et prêts à célébrer.

« Merci à notre région de briller en français, déclare l’animatrice du rassemblement, Florine Ndimubandi de l’ACFO. Cette journée nous permet de constater à quel point la communauté francophone grandit dans la région. Levez-vous et célébrez en chantant avec moi l’hymne franco-ontarien Notre Place! »

Puis, les deux conseillers municipaux de Windsor, Renaldo Agostino et Kieran McKenzie, se sont adressés aux participants. M. McKenzie a fait son discours en français et a indiqué que tout près de l’Hôtel de ville se trouvait un monument qui rendait hommage aux pionniers de la francophonie locale. « Un monument important et historique qui sera déplacé dans un meilleur endroit lorsque les travaux de l’esplanade seront complétés », ajoute-t-il.

Pour sa part, la présidente de l’ACFO, Yasmine Joheir, a remercié le maire Dilkens et son équipe « pour l’accueil chaleureux » et le Service de la police de Windsor « qui chaque année ne nous laisse jamais tomber. Les policiers sont toujours là pour protéger notre tintamarre. Au fil des années, notre communauté a grandi, s’est diversifiée et épanouie. Aujourd’hui, vous êtes 800 élèves francophones ici et le 25 septembre nous permet de clamer haut et fort notre seule et même identité, celle de la francophonie de l’Ontario. Nous formons un seul et même groupe, celui des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Ne soyez jamais gênés de parler français. Osez faire une différence en parlant votre langue. C’est votre fierté tous les jours! »

Les organisateurs et les représentants municipaux ont ensuite procédé au lever de l’étendard franco-ontarien alors que l’assistance chantait en chœur Mon beau drapeau.

Avant de quitter les lieux, les élèves ont participé à un quiz sur la francophonie ontarienne animé par François Jacques de Mack Flash Entertainment. Cette célébration du 25 septembre prend de l’ampleur chaque année et a pris sa place dans la conscience collective de la municipalité.

Photo : Les jeunes francophones ont célébré sur le parterre devant l’Hôtel de ville.