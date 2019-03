Le vendredi 1er mars, il est 17 h et le soleil brille encore. L’autobus du Franco Tour est sur le point de partir. Les derniers passagers pressent le pas pour ne pas le rater, tout le monde a hâte d’aller à la découverte des commerçants qui offrent des services en français dans la ville de Windsor.

Quelques minutes plus tard, devant le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), c’est une ambiance de fête en français qui règne dans l’autobus. Hussein Kawas et Maéva Darnal, tous deux animateurs de ce Franco Tour annoncent qu’il y aura au moins trois escales sans pour autant donner d’autres détails, le suspense est maintenu. Quatre équipes sont formées pour une compétition autour de la thématique de la francophonie ontarienne et canadienne en passant par des questions de culture générale. Tout le monde est excité. Au bout de 15 minutes, c’est la première escale à la pâtisserie Sweetopia Delights. Les propriétaires et le personnel accueillent à bras ouverts les visiteurs. De délicieux chocolats sont servis. Blandine Lesage, du Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, est satisfaite de l’accueil à la pâtisserie et rappelle que « de se faire servir en français, c’est toujours un plaisir, c’est agréable. ».

Après cette pause-chocolat, les passagers regagnent le bus pour une autre destination surprise à Manège Militaire VC, Major FA Tilston sur la rue Sandwich. Le Sergent Andy Levesque, recruteur sénior à la Réserve de Forces Canadiennes explique, dans un court exposé en français, que les réservistes résident dans leurs communautés et que leur mission principale est le renforcement de la Force régulière. Il a aussi expliqué les différentes étapes du processus de recrutement. Le choix d’aller à la rencontre de la Réserve est très important précise Hussein Kawas. « Les Forces Canadiennes à Windsor sont officiellement anglophones. Le but est de montrer à la communauté francophone que si leurs enfants veulent s’enrôler au sein des Forces Canadiennes, les services en français sont disponibles », dit-il.

Le Centre des Ados a abrité les activités de l’avant dernier arrêt du trajet. Afin de joindre l’utile à l’agréable, des minis jeux d’évasion faisant appel à la réflexion, la dégustation de fromages ainsi qu’un repas attendaient les participants. C’est vers 22 h que toute l’équipe, unie toujours par la langue française a embarqué dans l’autobus pour effectuer le dernier déplacement. Durant le trajet, l’ambiance a redoublé d’intensité, certains chantaient, d’autres s’amusaient. Le centre des Ados était sans doute la source d’une bonne dose d’énergie.

Puis à la brasserie Chapter Two, dernière étape du Franco Tour, Caroline Nelson, enseignante à l’école Saint-Jean-Baptiste, avait préparé ses pinceaux pour dispenser sa leçon de peinture. L’exercice consistait à accoucher sur un tableau blanc d’une fleur de lys. Dans une atmosphère détendue, les participants maniaient avec joie les pinceaux d’une main, et de l’autre un verre de bière.

Une trentaine de personnes, des enseignants francophones, des membres des centres communautaires, et plusieurs autres ont pris part à cette initiative du CCFWEK dans le but de célébrer le Mois de la Francophonie. Roger Leblanc, retraité a beaucoup aimé la diversité des activités, surtout le repas et la dégustation de fromages.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Les participants ont découvert les commerces et services de Windsor où l’on peut être servi en français.