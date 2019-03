Plus de 170 élèves se sont présentés au concours régional d’Épelle-moi Canada le samedi 2 mars à l’école secondaire l’Essor pour la région de Windsor. Des parents, des intervenants des conseils scolaires Providence et Viamonde, des enseignants et de nombreux parents sont venus soutenir les jeunes en compétition. Même chose pour les élèves et leurs parents de Chatham-Kent dont les compétitions ont eu lieu le lendemain à l’École secondaire de Pain Court.

Les participants étaient groupés en trois catégories, soit les cycles primaire, moyen et intermédiaire. À chaque palier, trois candidats se classeront pour la grande finale provinciale. Les élèves avaient besoin de la concentration pour bien suivre les consignes. Le jury était composé d’une dizaine de personnes dont la plupart font partie du corps enseignant des écoles de la région. Logistique oblige, les bénévoles d’Épelle-moi Canada restaient vigilants pour que tout se passe comme prévu. C’était du sérieux. Dès le début, le silence était de marbre.

À chaque ronde, les élèves étaient invités sur scène, tous portant un t-shirt sur lequel était écrit Épelle-moi Canada et avec leur numéro en grand caractère accroché sur la poitrine. Une fois appelé, le candidat se lève, avance vers le micro, un membre du jury dit à haute voix le mot à épeler, puis l’élève le répète pour s’assurer de la prononciation avant de l’épeler.

En quelques secondes, le candidat, ses parents et amis retiennent leur souffle, puis le verdict tombe, un membre du jury après consultation confirme que le mot est « correct » ou « incorrect », puis le candidat va se rasseoir soulagé ou quitte la scène sous les applaudissements s’il est éliminé. Il y a eu beaucoup d’émotions durant plusieurs rondes.

L’activité qui a mobilisé le monde scolaire de Windsor-Essex a duré presque toute la journée. C’est vers la fin de l’après-midi que neuf candidats sont parvenus à décrocher un ticket qui donne accès à l’étape suivante. En plus des médailles et des trophées, les finalistes ont empoché des chèques allant de 125 $ à 400 $.

« Je suis satisfait non seulement du déroulement de la compétition mais aussi de la détermination ainsi que des performances des candidats », a dit Guy Hopogap, le président du secteur Windsor-Essex d’Épelle-moi Canada, sourire aux lèvres malgré une journée chargée. Il précise que les candidats retenus vont recevoir bientôt 400 nouveaux mots qui feront l’objet d’une compétition provinciale nationale qui aura lieu le 5 mai prochain à Toronto. Fait intéressant, deux soeurs de la région de Kent qui participaient pour la première fois au concours d’épellation se sont qualifiées pour la grande finale à Toronto. Il s’agit de Jenna et Julie Meckaeil des écoles Sainte-Marie de Chatham et Sainte-Catherine de Pain Court. Elles ont toutes deux terminé en 2e place de leur cycle respectif. Même chose pour la famille King dont les enfants Sarah et Miguel de l’école Sainte-Marie se rendront dans la Ville Reine pour le championnat provincial.

Les finalistes du concours régional Windsor-Essex sont :

Cycle primaire: 1re place à Nathaniel Matenda (école Sainte-Thérèse), 2e place à Anne C. Hopogap (école G.-P.-Vanier) et 3e place à Noor Bassam (école Sainte-Thérèse).

Cycle moyen: 1re place à Serge Joe-Mel (école G.-P.-Vanier), 2e place à Samuel St-Victor (école Sainte-Thérèse) et 3e place à Rémy-Michel Hopogap (école G.-P.-Vanier).

Cycle intermédiaire: 1re place à Haili Jobin (école G.-P.-Vanier), 2e place à Julie Meckaeil (école Sainte-Catherine) et 3e place à Grâce Youzan Lou (école Saint-Edmond).

Les finalistes du concours régional Chatham-Kent sont :

Cycle primaire: 1re place à Sarah King (école Sainte-Marie), 2e place à Owen Simpson (école Saint-Paul) et 3e place à Aaliyah Robinson (école St-Francis).

Cycle moyen: 1re place à Lise Chemali (école Sainte-Marie), 2e place à Jenna Meckaeil (école Sainte-Marie) et 3e place à Miguel King (école Sainte-Marie).

PHOTO: Les finalistes de la région de Windsor-Essex

TEXTE: Gabriel Nikundana