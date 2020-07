Sophie Hinch a été embauchée en mars dernier à titre de coordonnatrice des programmes éducatifs et grand public de la Galerie d’art de Windsor. Sophie Hinch occupait auparavant le poste d’assistante de galerie au Centre des arts de Leamington depuis la fin de 2016, une expérience formative où elle a appris le côté administratif de l’emploi, comment écrire des demandes de subventions, planifier des expositions et engager le public aux différents projets proposés.

Sophie est une jeune artiste francophone, une éducatrice et administratrice en arts de la région d’Essex. Diplômée de l’Université de Windsor en arts visuels, elle aime explorer les nouveaux médiums et incorporer des éléments de la nature, la modélisation et le biomorphisme dans ses œuvres. Elle a été artiste en résidence pour le Conseil scolaire catholique Providence pendant trois ans, une expérience qu’elle a décrit comme une « opportunité de voyager dans la région de Windsor-Essex, d’entrer dans différentes classes et faire des activités artistiques en offrant aux élèves l’opportunité de travailler avec un artiste, de partager son expérience et de démontrer que c’est possible de songer à une carrière dans le domaine des arts ».

Secrétaire au conseil d’administration de Artcite Inc., un centre géré par et pour des artistes, elle est également la présidente sortante du collectif artistique Vanguard Youth, un groupe motivé d’adolescents créatifs qui encourage les collaborations artistiques dans le comté de Windsor-Essex.

Mais d’où vient cette passion pour les arts? « À la maison, dit-elle, nous faisions beaucoup de bricolage et mes parents encourageaient les initiatives artistiques. Ma mère est couturière, mon père est musicien et ma sœur Chloé faisait du théâtre. Au secondaire à l’École secondaire l’Essor, Lisa Bourgoin-Fraser était mon enseignante d’arts visuels et elle m’a toujours encouragée et offert beaucoup de ressources pour faciliter mon inspiration. Les arts étaient importants pour moi et j’ai beaucoup apprécié son soutien. »

L’embauche de Sophie Hinch au début de la pandémie de COVID-19 fait en sorte que ses fonctions changent chaque jour. « La galerie est fermée au public mais nous devons penser en fonction de la réouverture prévue lorsque la province nous permettra de passer à la phase 3 du déconfinement, explique-t-elle. Il y aura beaucoup de changements à effectuer pour la sécurité des visiteurs et des employés. Je dois créer des programmes interactifs, des ateliers en personne et en ligne pour le public, pour les garder engager et créer des liens avec la communauté, avec des organismes sans but lucratif et les artistes de la région. Une des raisons pour laquelle j’ai décroché l’emploi, c’est le fait que je suis bilingue. C’est quelque chose qui manquait depuis quelques années à la galerie d’art et j’espère bien développer des programmes en français. »

Depuis avril dernier, en pleine pandémie, une nouvelle directrice générale est entrée en fonction à la Galerie d’art de Windsor. Jennifer Matotek arrive de Régina, en Saskatchewan, où elle a passé les six dernières années à titre de curatrice de la Galerie d’art de Dunlop et directrice du Regina Public Library Film Theatre. La Galerie d’art de Dunlop est intégrée à la Bibliothèque publique de Régina.

« Nous avons eu plusieurs rencontres virtuelles et j’ai eu la chance de la rencontrer en personne récemment, confirme Mme Hinch. Elle apporte une nouvelle énergie et nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. Nous avons discuté de nos buts et de ses attentes, et nous désirons nous rapprocher des gens, créer des programmes qui répondent aux besoins de la communauté, être plus inclusifs car dans le domaine des arts, nous avons aussi notre responsabilité par rapport à la représentation artistique diverse. Je veux que la galerie d’art soit un espace inclusif, ouvert à toutes les cultures où tout le monde pourra exprimer ses talents artistiques. »

La Galerie d’art de Windsor a récemment refait sa page d’accueil sur son site internet www.agw.ca sur laquelle Sophie invite la population à consulter les activités et ressources virtuelles pour la communauté. La jeune coordonnatrice a beaucoup d’énergie et est surtout très heureuse de gagner sa vie dans le domaine des arts, sa passion.

PHOTO – Sophie Hinch