Depuis le début de la pandémie en mars 2020, il y a eu beaucoup de changements au Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK). En plus de fermer ses portes à plusieurs reprises depuis 18 mois, le CCFWEK a aussi déménagé l’hiver dernier au nouveau Carrefour communautaire.

Il en a été de même cas pour le Centre d’orientation des adolescents qui a dû offrir des services et activités en ligne aux jeunes immigrants durant toute cette période jusqu’à tout récemment.

Les habitués du Centre ont découvrent au début du mois de juillet les locaux modernes de l’organisme qui offraient, jusqu’au 15 juillet, une programmation estivale de trois semaines. Petit à petit, la vie reprend son cours au Carrefour communautaire.

« On a commencé le 28 juin, l’école était terminée et notre programmation d’été a commencé la semaine suivante au Carrefour francophone, indique Marie-Ève P. Stroesser, directrice du Centre d’orientation des adolescents. Nous avons planifié une panoplie d’activités intéressantes pour notre jeune clientèle afin de s’assurer que nos ados ne passent pas l’été devant un écran d’ordinateur comme c’est le cas depuis 18 mois. »

Il n’y aura pas autant de sorties publiques comme par le passé mais le groupe ira quand même de temps à autre au parc Jackson pour profiter des jets d’eau, dépendamment de l’achalandage et de la situation sanitaire.

« Grâce au Conseil scolaire Viamonde et au ministère de l’Éducation, les jeunes ont droit à deux classes de musique par semaine, dont une avec des tambours, un instrument familier pour nombre de nos jeunes immigrants, explique la directrice.

« Ces classes sont offertes par Arts Can Teach de Windsor, et l’animateur Teajay y présente un nouveau sujet chaque semaine à travers la musique. »

Le Centre a mis sur pied plusieurs activités au cours desquelles les jeunes ont utilisé leur dextérité et créé des objets et œuvres d’art de toutes sortes, que ce soit du bricolage, de la peinture sur toile ou des guirlandes en pompon.

« Si on les fait venir au Centre, ce n’est pas pour qu’ils fassent la même chose qu’à la maison. Nous voulions qu’ils découvrent des trucs, et passent du bon temps entre eux durant ces trois semaines », ajoute Mme Stroesser.

De nouveau cette année, le Centre distribue des boîtes contenant des fruits et légumes frais, des conserves, des pâtes et des biscuits grâce à un partenariat avec Centraide. Toutes les semaines, l’organisme reçoit 30 boîtes et 30 sacs de fruits et légumes et les a partagés avec les ados.

« Les jeunes ont adoré l’espace plus spacieux et moderne avec un nouveau mobilier modulaire et une table de ping-pong. Ils étaient agréablement surpris par la taille de la cuisine avec un four et une machine à slush. Le nouveau Centre plus chaleureux permettra d’accueillir encore plus d’adolescents en septembre. La dernière année a été difficile pour eux et ils étaient très contents de voir d’autres ados. Le fait de pouvoir faire des choses avec des jeunes de leur âge aide beaucoup pour leur santé mentale », conclut Mme Stroesser.

Le Centre sera fermé à partir du 16 juillet pour les vacances des employés et rouvrira ses portes aux jeunes le 16 août.

PHOTO – Les jeunes ont suivi des classes musicales dans les nouveaux locaux.