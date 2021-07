Le gouvernement de l’Ontario augmente l’aide financière offerte et simplifie les choses pour les demandeurs du programme Deuxième carrière. Au moment où l’économie provinciale redémarre, ces changements permettront aux travailleurs mis à pied et à ceux sans emploi de suivre une formation et de commencer une nouvelle carrière plus intéressante.

Les détails ont été communiqués le 13 juillet par Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, accompagné de Drew Dilkens, maire de Windsor.

« Une aide accrue aux travailleurs mis à pied et à ceux sans emploi est essentielle à notre mission, qui consiste à offrir des possibilités plus équitables et à plus vaste échelle, a affirmé le ministre McNaughton. Aucun travailleur ne sera laissé pour compte durant notre relance économique. En procédant à des améliorations comme celles-ci, nous cherchons uniquement à donner aux femmes et aux hommes qui travaillent dur les outils dont ils ont besoin pour commencer un bon travail et mieux gagner leur vie et celle de leur famille. »

À compter de maintenant, les travailleurs mis à pied ou sans emploi bénéficieront d’un processus de demande accéléré dans le cadre du programme Deuxième carrière. Ils n’auront plus à fournir de lourdes quantités de documents pour obtenir une aide financière. Le programme augmente l’aide hebdomadaire de base pour le loyer, les versements hypothécaires et autres frais à 500 $ par semaine. De plus, l’aide au transport et aux services de garde d’enfants est rehaussée de façon à mieux refléter les coûts auxquels ces personnes font face.

Ces nouveautés font suite aux améliorations que le gouvernement a apportées à ce programme en décembre 2020. Au cours des cinq premiers mois de 2021, 2 092 travailleurs ont commencé une formation dans le cadre de Deuxième carrière, une augmentation de 109 % par rapport à la même période l’an dernier.

« Le programme Deuxième carrière a aidé des centaines de personnes à Windsor à s’engager sur la voie de la prospérité : des programmes de recyclage et de mentorat qui soutiennent les personnes dans leur transition vers de nouveaux emplois passionnants. À l’heure où la ville de Windsor travaille à la mise en œuvre d’un plan de développement économique et de diversification – Windsor Works – les changements apportés aujourd’hui au programme Deuxième carrière vont aider les travailleurs locaux à franchir le pas vers une nouvelle carrière. En cette période de reconstruction qui succède à la pandémie, les réformes comme celle-ci sont exactement ce qu’il nous faut », ajoute Drew Dilkens, maire de Windsor.

Deuxième carrière compte parmi de nombreux programmes de formation offerts en ligne par le réseau de fournisseurs de services d’emploi d’Emploi Ontario dans quelque 700 points de service à travers la province. Ces services sont offerts gratuitement aux chercheurs d’emploi, aux travailleurs et aux employeurs, stimulent la formation et l’emploi et favorisent une économie prospère en Ontario.

Le financement proposé dans le cadre de Deuxième carrière aide les travailleurs mis à pied ou sans emploi à payer les frais de scolarité associés à leurs programmes de formation d’une durée de 52 semaines ou moins, y compris les cours universitaires et collégiaux, les programmes de micro-certification et autres programmes de formation professionnelle admissibles. L’aide financière maximale qu’un client de Deuxième carrière peut recevoir pour aider à payer ses études et ses frais de subsistance est de 28 000 $.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Monte McNaughton, ministre du Travail