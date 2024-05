Le Rempart

Le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence vient d’annoncer la nomination de Nicole Larocque à titre de surintendante de l’éducation.

Mme Larocque compte près de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’éducation au sein du Csc Providence, dont plus de 15 ans à titre de leader en milieu scolaire. Elle agit en tant que direction d’école depuis 2009 et au fil des années a assumé la responsabilité de nombreux dossiers dont la formation du nouveau personnel enseignant et le développement professionnel des directions et directions adjointes.

Tout au long de son parcours professionnel, Mme Larocque a transigé avec de multiples intervenants dans le secteur éducatif, tant sur la plan régional que provincial, dans l’élaboration et la mise en œuvre de nombreuses initiatives pour assurer le meilleur rendement académique des élèves.

Mme Larocque a elle-même effectué son parcours scolaire élémentaire et secondaire au sein d’écoles catholiques du Conseil. Elle a d’ailleurs obtenu son diplôme de 12e année de l’Essor.

Sur le plan de la formation, Mme Larocque détient un Baccalauréat avec spécialisation en littérature française et une Maîtrise en éducation dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage, de l’Université de Windsor.

« Nicole Larocque possède une excellente formation en pédagogie, un leadership sans pareil et de profondes convictions quant à l’épanouissement et la réussite de chaque élève. Elle a également su démontrer d’excellentes aptitudes pour appuyer le bon fonctionnement des écoles. Nous sommes convaincus que Mme Larocque saura relever les défis qui l’attendent », a affirmé Carolyn Bastien, directrice de l’éducation.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Larocque est responsable, entre autres, de la mise en œuvre du Plan de réussite des élèves de la maternelle à la 6e année et la supervision d’écoles. En tant que leader systématique en mathématiques, elle assure également la mise en œuvre du Plan d’action pour la réussite dans cette matière.

Source et photo : Csc Providence