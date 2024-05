Alexia Grousson

Le souper mensuel du Club Richelieu Windsor (CRW) a eu lieu le 19 avril au Salon Richelieu du Collège Boréal. Préparé par Aunty B’s Glory Kitchen, le repas proposait des beignets africains, une salade du printemps, du saumon au four accompagné de haricots verts, des brochettes de poulet et en dessert, des crêpes, des fruits et de la crème fraîche.

Tom Sobocan a ensuite présenté Carter Hodgins, le récipiendaire du Prix Richelieu Windsor.

« Carter Hodgins a étudié à l’école élémentaire Ste-Thérèse et à l’Essor. Il espère devenir enseignant de français et de mathématiques. Sa mère Valerie Hodgins a travaillé de nombreuses années au Centre communautaire francophone et c’est en partie grâce à son rôle que Carter participe autant à la vie francophone. Dans ses temps libres, il aime faire du bénévolat au Village du patrimoine à Essex et visiter des musées en Ontario », explique M. Sobocan.

Ce prix d’une valeur de 1000 $ est le fruit d’une collaboration entre le Club Richelieu Windsor et le programme d’Études françaises de l’Université de Windsor. Conçu fin 2023, ce prix annuel a pour objectif principal de reconnaître le dévouement des jeunes inscrits dans cette discipline et qui se démarquent par leur bénévolat dans la communauté, en faisant la promotion de la langue et de la culture françaises en tout temps.

Les professeurs Jean-Guy Mboudjeke et Nathalie Dolbec de l’Université de Windsor ont ensuite expliqué les raisons pour lesquelles ils ont choisi Carter Hodgins.

« Nous avons reçu six demandes de candidats de haut niveau. La réunion du comité de sélection a été longue, les délibérations vives et finalement, de manière unanime, l’heureux gagnant a été Carter Hodgins. Ce dernier est inscrit dans le programme conjoint offert par les Études françaises et la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. Depuis plusieurs années, Carter fait du tutorat au Centre pour adolescents ainsi qu’à plusieurs écoles élémentaires du Csc Providence. Il travaille également comme moniteur de camp d’été pour les nouveaux arrivants. Il est un véritable modèle pour la jeunesse francophone. »

La soirée s’est achevée par une présentation de Florine Ndimubandi, coordonnatrice du programme Cercle bénévole de l’ACFO WECK, qui a expliqué ce service en ligne pour recruter des bénévoles dans la communauté et la façon dont les organismes peuvent en bénéficier.

Photo (Tom Sobocan): De gauche à droite : Élyse Mboyo, Alphonse Ngolo, Jean-Guy Mboudjeke, Carter Hodgins et Nathalie Dolbec