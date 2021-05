Les membres de la table de concertation Franco-Info de Windsor se sont réunis virtuellement le 13 mai pour discuter des dossiers de la francophonie locale et partager les dernières nouvelles. D’entrée de jeu, ils ont assisté à une présentation de l’Université de l’Ontario français (UOF).

« Nous sommes en mode développement depuis le mois d’août 2020. Notre but est d’offrir une éducation postsecondaire à Toronto. Plus de 1600 jeunes graduent chaque année dans les 3 conseils scolaires francophones du Centre-Sud-Ouest, une clientèle importante pour nous », explique Édith Dumont, vice-rectrice aux partenariats et à l’international à l’UOF.

Puis son collègue François Bleytou a expliqué le concept académique de l’UOF dont le développement des connaissances et des compétences professionnelles pendant quatre ans.

Quatre programmes d’études sont proposés par l’Université, soit Pluralité humaine, Cultures numériques, Environnements urbains, Économie et Innovation sociale. Il a donné des exemples des thématiques traités dans chacun de ces programmes, comme par exemple, dans celui des Environnements urbains. Il est question des dynamiques urbaines, de la santé publique dans la ville, la biodiversité et le développement durable, ainsi que le transport collectif et actif, pour ne nommer que ceux-ci. Bref, des sujets d’actualité qui apportent de nombreux défis aux municipalités.

Un des programmes qui a soulevé de l’intérêt auprès des membres de la Table est Économie et Innovation sociale. Parmi les thèmes abordés, il y a la gestion des organisations, les finances, l’éthique du développement, les ressources humaines et le développement international. Ces cours mènent à des emplois d’agent de développement communautaire, d’entrepreneur social et d’agent de ressources humaines.

Cette présentation de 30 minutes a été suivie par celle conjointe de Services à la famille Windsor-Essex, représenté par Judy Lund et la Clinique juridique bilingue de Windsor-Essex, représenté par Jordy Haringanji, sur le programme de médiation communautaire. Ce programme mis en place en 2019 est un type de résolution de conflit où les bénévoles comédiateurs aident les personnes en conflit à trouver une solution mutuelle. La médiation est idéale pour les désaccords qui opposent les membres d’une même famille, des amis, des voisins, co-locataires, fournisseurs de services ou collègues de travail. Elle aide les parties à résoudre les problèmes, rebâtir les relations, et permet aux personnes impliquées et aux gouvernements d’économiser du temps et de l’argent avant que ces désaccords se transforment en litiges longs et coûteux. Le taux de résultats positifs se situe entre 80 et 90 %.

Finalement, en fin de rencontre, il a été question du manque total de services en français dans les sites de dépistage ou de vaccination de la région. Les membres ont donné leur accord pour envoyer une lettre formelle de la Table pour dénoncer cette lacune importante à Santé Ontario et au Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario. La lettre sera signée par tous les organismes et partagée à travers leurs nombreux contacts. La prochaine rencontre de Franco-Info aura lieu en juin.

PHOTO – Édith Dumont, vice-rectrice aux partenariats et à l’international à l’UOF