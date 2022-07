Le Conseil scolaire catholique Providence félicite l’école l’Essor pour avoir obtenu le statut « or » dans le cadre du Programme de la Certification écoles saines de l’Ontario Physical and Health Education Association (OPHEA) pour l’année scolaire 2021-2022.

Ce processus de certification reconnaît et célèbre les communautés scolaires pour la promotion et l’amélioration de la santé et du bien-être des élèves, du personnel scolaire et de la communauté en général.

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, 252 écoles de l’Ontario ont participé au Processus écoles saines en quatre étapes de l’OPHEA afin d’obtenir une certification de niveau bronze, argent ou or. L’Essor a été la seule école de la région de Windsor-Essex à recevoir la certification « or ».

Photo : De gauche à droite : Mark Couture, Conrad McCall, Grant Rivard, Kelly Lawrenson et Geneviève Chevalier

Source : Csc Providence