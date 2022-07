Le 16 juin, les membres de l’Association des communautés francophones de l’Ontario pour les régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK) se sont réunis virtuellement pour l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme.

La directrice générale de l’ACFO WECK, Gisèle Dionne, a d’abord souhaité la bienvenue aux participants avant que l’assemblée élise Elizabeth Brito à la présidence de l’assemblée. Après la lecture et l’adoption du procès-verbal de l’AGA de 2021, Mme Dionne a présenté le rapport annuel des activités de l’organisme.



La dernière année a débuté en septembre avec le lever virtuel du drapeau franco-ontarien dans les diverses mairies de la région. En ce 25 septembre 2021, plusieurs édifices ont illuminé leur façade aux couleurs de la francophonie ontarienne, soit le vert et le blanc. Puis, l’ACFO WECK a coordonné la portion francophone du Festival du livre de Windsor en invitant, entre autres, l’auteur Gabriel Osson.



En février, l’organisme a célébré le Mois de l’histoire des Noirs avec des cours en ligne de danse africaine. Pour le Mois de la francophonie, des capsules vidéo intitulées Une promenade dans la francophonie étaient diffusées deux fois par semaine en mars sur les réseaux sociaux permettant à la communauté de visiter une douzaine de pays de la francophonie sur YouTube.

Parmi les nouvelles initiatives, les concours mensuels sur les traditions des Fêtes, la Saint-Valentin et la fête des Mères.

Puis, il y a eu la création de murales destinées à faire briller et développer l’expression urbaine de la francophonie dans le Sud-Ouest pour célébrer le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles.



Sur le plan de la coordination communautaire, l’organisme a participé aux tables de concertation du Réseau ACFO et du Centre-Sud-Ouest au niveau provincial, à la Table de concertation Franco-Info et au Comité local d’immigration francophone. Deux nouveaux comités ont été créés, soit celui du plan stratégique pour coordonner une planification stratégique au sein du conseil d’administration, de l’équipe et de la communauté afin orienter l’ACFO WECK pour les cinq prochaines années, ainsi qu’un comité pour assurer une révision complète de ses politiques et procédures.



La rencontre s’est achevée avec la période des élections pour combler les postes au sein du conseil d’administration. Les personnes élues sont Kelsey Santarossa, Yasmine Joheir, Carole Papineau, Michel Jacques-Gosselin, Mouna Baalbaki, Haringanji Jordy Claudel et Appolinaire Fotso. Leurs fonctions seront déterminées plus tard au cours de l’été.