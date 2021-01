Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli, a fait la déclaration ci-après au sujet de la publication, aujourd’hui, des données mensuelles sur l’emploi par Statistique Canada.

« L’Ontario a connu une baisse de 11 900 emplois en décembre. Malgré cette baisse, le secteur manufacturier a enregistré une hausse de 16 400 emplois. Au cours des sept derniers mois, l’Ontario a réalisé un gain de 893 300 emplois. Aujourd’hui, 29 600 hommes et femmes de plus qu’avant la pandémie de COVID-19 travaillent dans le secteur manufacturier.

« Le 21 décembre 2020, en réponse à la hausse alarmante des cas de COVID-19, notre gouvernement a imposé un confinement à l’échelle de la province. Il a pris cette décision après avoir consulté le médecin hygiéniste en chef et d’autres experts de la santé. Cette mesure pénible, mais nécessaire, a été prise pour aider à freiner la propagation de la COVID-19, à préserver la capacité du système de santé et à protéger les populations vulnérables et les personnes qui en prennent soin.

« Bien que le confinement vise à protéger les gens, nous sommes pleinement conscients que les gens, partout en Ontario, sont toujours en difficulté en cette période difficile. C’est pourquoi nous apportons une aide importante aux entreprises, aux travailleurs et aux familles pendant que nous continuons à planifier notre reprise économique et l’avenir.

« Pour épauler les entreprises en difficulté, nous avons créé la nouvelle Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises, qui prévoit un minimum de 10 000 $ et un maximum de 20 000 $ pour venir en aide aux propriétaires de petites entreprises admissibles qui ont dû cesser ou restreindre considérablement leurs services pendant le confinement. Chaque petite entreprise qui remplit les conditions requises pourra utiliser cette aide financière de la manière qu’elle estime être la plus judicieuse pour elle. Les gens pourront commencer à demander cette aide plus tard ce mois-ci.

« Notre gouvernement a également prévu une somme de 600 millions de dollars pour le Programme ontarien de remise pour les impôts fonciers et les coûts d’énergie. Il a pris cette mesure pour soutenir les entreprises qui doivent cesser ou restreindre considérablement leurs services en raison des restrictions sanitaires.

« Nous accordons en outre des allègements fiscaux, notamment par une proposition qui donnerait aux municipalités la possibilité de réduire l’impôt foncier des petites entreprises ainsi que l’impôt scolaire des entreprises. Notre gouvernement a aussi rendu permanente la hausse du seuil au-dessous duquel les employeurs n’ont pas à payer l’impôt-santé, pour porter ce seuil à un million de dollars. Cela signifie que 90 p. 100 des employeurs n’ont pas à payer l’impôt-santé.

« Les gens de l’Ontario font de gros sacrifices pour freiner la propagation du virus de la COVID-19, souvent à un coût personnel élevé. Malgré cela, ils ont continué à se soutenir les uns les autres, en unissant leurs efforts pour combattre ce terrible virus. C’est cet esprit de solidarité qui stimulera la relance économique de l’Ontario – le moteur de la création d’emplois au Canada – pendant que nous aspirons tous ensemble à un avenir plus radieux. »

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO (crédit: Facebook de Vic Fedeli) – Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli