La deuxième vague de la pandémie de COVID-19 a atteint un seuil insupportable depuis le début de 2021 pour les travailleurs de la santé, et plus particulièrement à l’Hôpital régional de Windsor (HRW). Un trop grand nombre de patients positifs au virus de la COVID-19 et qui devaient être admis à l’hôpital a forcé l’HRW à déplacer certains d’entre eux dans d’autres hôpitaux du Sud-Ouest dans le but de libérer des lits dans les deux campus de Windsor.

En date du 6 janvier, il y avait un total de 8846 cas confirmés de COVID-19 dans la région de Windsor-Essex et déjà 186 personnes sont décédées de la maladie. La majorité des décès provenant des résidences de soins de longue durée et de retraite étaient des personnes de 70 ans et plus en majorité. Une vingtaine de ces résidences ont une éclosion de cas de COVID-19, ainsi que deux hôpitaux et deux écoles de la région.

En date du 4 janvier, l’HRW avait 74 patients admis à l’hôpital qui étaient positifs à la COVID-19, un nombre beaucoup plus élevé que celui recensé durant les pires moments de la première vague en mai dernier (27 patients). De 15 à 20 de ces patients ont dû être transférés à l’unité des soins intensifs qui a atteint sa pleine capacité avec les autres patients non atteints de la COVID-19.

« À l’interne, nous avons maximisé notre capacité de lits de soins intensifs entre nos deux campus, indique Steve Erwin, directeur des communications à l’HRW. Malgré ces lits supplémentaires, nous continuons à voir des pressions sur notre capacité à recevoir plus de patients et le manque de lits pour traiter en toute sécurité les patients avec les ressources humaines et l’espace physique disponibles. Par conséquent, nous avons dû transférer une vingtaine de patients entre le 5 et le 9 janvier chez nos partenaires au Chatham-Kent Alliance et à l’hôpital Bluewater Health de Sarnia. »

« Notre infrastructure vieillissante ne peut accommoder des soins sécuritaires et de qualité pour tous nos patients à cause de l’augmentation récente de patients positifs à la COVID-19 et qui ont besoin d’être admis à l’hôpital en suivant les protocoles d’isolement, explique Karen Riddell, chef de direction des soins infirmiers et chef de l’exploitation à l’HRW. Nous savons que transférer des patients à l’extérieur de Windsor-Essex n’est pas idéal et que ce changement pose des difficultés pour les patients et leurs proches. Nous espérons garder ces déplacements à un minimum. Cependant, nous devons prioriser la sécurité de nos patients et la capacité de notre système régional hospitalier à fournir des traitements et des soins adéquats. »

Ces mesures annoncées le 4 janvier font suite à la dernière annonce de décembre à l’effet que toutes les chirurgies non-essentielles prévues sont remises pour une période indéterminée à cause du manque de lits de soins actifs. Finalement, l’HRW a reçu le 5 janvier dernier sa deuxième livraison du vaccin de Pfizer pour la région de Windsor-Essex. La quantité reçue permettra à environ 1500 personnes de recevoir les deux doses requises.

PHOTO – La deuxième livraison du vaccin de Pfizer a été livrée sous escorte policière.