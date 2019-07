La commémoration du 57e anniversaire de l’indépendance du Burundi a fait l’objet d’une grande fête il y a quelques semaines au Collège Boréal de Windsor. Les membres de la communauté burundaise de Windsor se sont réunis en grand nombre pour célébrer en familles cet événement marquant de leur histoire. C’est Innocent Niyonkuru qui animait cette soirée, un des membres fondateurs de cette association.

Cet événement a débuté par une prière et l’interprétation des hymnes nationaux du Canada et du Burundi. Parmi les invités d’honneur pour l’occasion, à noter la présence de la députée fédérale de Windsor-Tecumseh, Cheryl Hardcastle et du maire de Windsor, Drew Dilkens qui se sont adressés brièvement à l’auditoire.

Un souper communautaire a suivi avec un buffet comprenant des mets traditionnels du pays. Pendant le repas, les participants ont entendu les discours du président de l’Association, Jonathan Nahimana, et de Frédéric Boulanger, chef régional du Collège Boréal, hôte de cette soirée.

Des prestations de danse d’enfants et de jeunes universitaires ont agrémenté la première partie, ainsi qu’une vidéo qui présentait le Burundi. On pouvait sentir l’émotion de certains lors de la projection du film. Plusieurs nouveaux arrivants au pays ont également participé à la fête. Cette célébration de la culture et du patrimoine burundais s’est poursuivie avec la danse d’un groupe de femmes en costumes traditionnels et de jeunes filles du secondaire.

Pour l’organisme, cette activité était également une occasion de lever des fonds pour mettre en place des programmes d’orientation et d’intégration de nouveaux arrivants burundais dans la communauté. Depuis 2014, la population de cette communauté ethnoculturelle francophone a augmenté de plus de 150 %.

PHOTO (courtoisie Tom Sobocan): Danse burundaise en costumes traditionnelles