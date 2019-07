La communauté congolaise de Windsor-Essex (COCOWE) s’est réunie le 30 juin dernier au Collège Boréal pour souligner le 59e anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo (RDC). Cette cérémonie a pris son envol avec l’interprétation de l’hymne national « Debout Congolais » de la RDC interprétée par de jeunes membres de la communauté.

Ils étaient plus d’une centaine à commémorer cette journée historique. D’autres communautés africaines de la région étaient représentées pour les soutenir, dont les Ivoiriens, les Burundais, les Rwandais, les Togolais, les Sénégalais, les Nigériens, les Tanzaniens ainsi que plusieurs organismes communautaires de Windsor. Le décor de la salle était représentatif des couleurs du drapeau national de la RDC.

La vice-présidente de la communauté congolaise de Windsor, Mary Aganze a rappelé la sombre histoire des années de la colonisation. Elle a demandé à ce que tout soit fait pour que la République démocratique du Congo soit réellement indépendante.

Le président de la COCOWE, Jacques Lehani Kagayo a fait une brève présentation et accueilli chaleureusement les diverses communautés africaines et invités présents aux festivités. De la dance folklorique au rythme traditionnel congolais, présentée par Jolie Katembo et Kianna Porter a suivi les discours et présentations officielles pour démontrer la joie des Congolais d’accueillir cette foule ce soir-là. La musique au rythme de « indépendance Tchacha » (rythme de la musique congolaise des années 1960) a agrémenté l’événement.

« De l’histoire sombre de la colonisation caractérisée par le pillage des ressources naturelles du pays, de la journée du jeudi 30 juin 1960 à nos jours, les Congolais en général, ceux de Windsor en particulier, se souviendront encore pour longtemps, explique M. Lehani Kagayo. Ils transmettront et raconteront cette histoire à toutes leurs progénitures afin que de générations en générations, ils en prennent connaissance et sachent combien leurs grands-parents ont souffert pour que le pays recouvre sa liberté, afin qu’un peuple soit libre. De cette souffrance vécue par nos pionniers, aujourd’hui les Congolais célèbrent la victoire dans la joie de la liberté retrouvée. Bien sûr ils le méritent. » La soirée s’est clôturée par un bal ouvert par le président de la COCOWE qui a invité l’auditoire à le rejoindre sur la piste de danse.

PHOTO (courtoisie Tom Sobocan): Ces membres de la communauté congolaise chantent l’hymne national de la RDC.