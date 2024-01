Richard Caumartin

Le Club Richelieu Windsor (CRW) accueillait ses membres, invités et partenaires au Serbian Centre pour son « Bal des présidents et des directions générales » le samedi 16 décembre. Dernière activité pour 2023, la soirée était animée par l’un de ses membres, Raymond Vigneux.

« Le Bal est une tradition qui remonte à de nombreuses années. Devenu maintenant un moment au cours duquel notre belle communauté francophone se rallie, précise M. Vigneux dans son mot de bienvenue.

« C’est un moment où nous nous réunissons pour célébrer le leadership, l’engagement et la camaraderie qui sont au cœur de notre association. Ce soir, nous avons l’occasion de célébrer nos leaders qui ont consacré leur temps et leur énergie à guider notre communauté francophone vers le succès. »

Les convives sont entrés dans la salle de banquet au son de la musique du Jazz-Band de l’Essor, dirigé par Gabrielle Papineau. Pendant ce temps, David Sobocan prenait des photos qui ont été affichées sur le site Facebook de l’organisme.

Un souper style familial a ensuite été servi aux invités pendant que le Jazz-Band jouait des airs de Noël et autres succès.

« Chaque année, le Club Richelieu fait de nombreux dons pour aider la communauté. Ce Noël, le Club Richelieu Windsor a acheté des cadeaux pour Sparky’s Toy Drive et contribué à l’achat de denrées non périssables pour le Grand partage, de chaussures, de vêtements et de cadeaux dans K-DO pour un Ado. Nous avons contribué pour plus de 3000 $ pour ces œuvres cette année », annonce Raymond Vigneux vers la fin du repas.

Son allocution a été suivie de la présentation du Prix à la famille Richelieu de l’année : la famille Vigneux. Le président du Club, Alphonse Ngolo, a alors invité l’auditoire à regarder un diaporama illustrant l’implication communautaire des Vigneux.

« Il y a quelques années, l’idée d’honorer les familles qui contribuent à la vie du CRW avait germé dans la tête du président de l’organisme. L’argumentaire derrière ce rêve était tout simplement de reconnaître l’effort consenti par certains parents membres du Club dans l’intérêt de la vie du Club à leur progéniture. Ceci passe de manière progressive notamment par leur invitation aux soupers puis à leur adhésion en qualité de membres.

« Cet effort concourt au rajeunissement des effectifs du CRW partant de sa pérennisation. C’est l’un des chantiers permanents de notre conseil d’administration car, sans notre jeunesse, il n’est pas possible de faire briller à jamais la flamme de la francophonie dans la région de Windsor-Essex », affirme M. Ngolo.

Donna Vigneux est membre Richelieu depuis 2010. Ses enfants se sont ensuite joints à elle au Club : Raymond et Céleste (2015), Benjamin (2018) et Sasha (2023). Mme Vigneux a été présidente du Club Richelieu Windsor en 2015-2016, elle a reçu le Prix de bénévole Richelieu de l’année (2016) et a été intronisée au Cercle Horace-Viau en décembre 2022 lors du Bal des présidents et des directions générales. À l’heure actuelle, elle travaille comme adjointe à la direction à l’école Georges-P.-Vanier.

Le président a ensuite invité la famille Vigneux à monter sur scène afin de lui offrir une plaque et un bouquet de fleurs.

Pour clôturer la partie officielle de la soirée, Alphonse Ngolo a invité les présidences et directions générales à monter sur la scène pour la prise de photos-souvenirs. Par la suite, Florine Ndimubandi a interprété trois chansons : Voilà (Barbara Parvi), Un Noël d’amour (Pierre Lalonde) et Minuit Chrétien (version de Marie-Élaine Thibert).

La soirée s’est terminée sur la piste de danse au son de la musique du DJ Serge Akpagnonite.

Photo : La famille Vigneux a reçu son Prix Richelieu, accompagnée de parents et amis. De gauche à droite : Donna, Blaise et Raymond Vigneux, Hannah Dudney (fiancée de Raymond), Madison Martin (amie) et Sasha Vigneux