Au moment d’aller sous presse, l’invasion russe en Ukraine se poursuivait avec la destruction de villes et villages autour de la capitale, Kiev. Cette situation inquiète grandement les 200 familles de la communauté ukrainienne de Windsor qui font tout ce qu’elles peuvent depuis le début du conflit armé pour sensibiliser la population locale à cette crise humanitaire.

L’Association canado-ukrainienne de Windsor (ACUW) compte environ 2000 membres et est bien ancrée depuis plus d’un siècle dans la région. L’organisme a organisé quatre rassemblements pour dénoncer cette guerre inutile. Les deux derniers ont eu lieu les 27 février et le 6 mars devant les locaux de l’Association, le long du Lions Park sur la rue Ottawa.

Le Rempart a communiqué avec Carol Guimond, membre de l’ACUW qui participe aux efforts de soutien pour l’Ukraine. « Mon nom de fille est WudWud, et j’ai épousé un Guimond du Témiscamingue, raconte-t-elle. Ma grand-mère est originaire d’un petit village au centre de l’Ukraine tandis que mon grand-père venait du sud du pays. Je suis née ici à Windsor mais nous sommes restés très attachés à nos racines ukrainiennes et à notre communauté. »

Mme Guimond a expliqué qu’au début de cette guerre, les Ukrainiens de Windsor se rassemblaient dans la rue pour sensibiliser la communauté à ce qui se passait dans leur pays.

« Les deux dernières manifestations étaient plutôt destinées à expliquer aux citoyens comment ils pouvaient aider les Ukrainiens obligés de fuir leur pays, indique-t-elle. Nous sommes très inquiets pour nos familles et pour la suite des choses en Europe de l’Ouest. C’est une guerre injustifiée! Les Ukrainiens menaient une vie paisible et Poutine a décidé de s’approprier de notre pays sans raison valable. »

« Les gens meurent ou doivent s’enfuir, c’est inacceptable! J’espère que les pays de l’Ouest vont venir en aide militairement aux Ukrainiens car nous croyons fermement que si l’Ukraine tombe, toute l’Europe de l’Ouest tombera par la suite. C’est une lutte contre la démocratie et cela affectera le reste du monde. Qui aurait cru qu’au XXIe siècle, nous serions témoins d’une situation semblable? », conclut-elle avec beaucoup d’émotion.

L’ACUW fait tout ce qu’elle peut pour aider cette crise humanitaire en vendant des chapeaux et tabliers ukrainiens, en amassant des couches pour les bébés, des vêtements pour tous les âges, des trousses de premiers soins, des lampes de poche, des sacs de couchage et des produits d’hygiène personnelle. Tout ce matériel sera envoyé aux familles dans le besoin en Ukraine ou dans les camps de réfugiés aux frontières des pays limitrophes.

En réponse à l’escalade de cette situation en Ukraine, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a introduit récemment de nouveaux volets d’immigration. Pour les Ukrainiens qui souhaitent venir temporairement au Canada, IRCC a créé l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, disponible pour les personnes fuyant l’Ukraine. Il n’y aura pas de limite au nombre d’Ukrainiens pouvant présenter une demande. Il s’agit du moyen le plus simple, rapide, et efficace pour les Ukrainiens de venir au Canada. Les ressortissants ukrainiens pourront présenter une demande au moyen de cette nouvelle voie et, tout dépendant de la vérification de leurs antécédents et de l’enquête de sécurité, seront en mesure de rester au Canada pour une durée d’au moins deux ans.

Une voie de service dédiée aux demandes de renseignements sur l’immigration provenant d’Ukraine est disponible pour les clients au Canada et à l’étranger au 613 321-4243. Les clients peuvent ajouter le mot-clé « Ukraine2022 » au formulaire Web de situation de crise d’IRCC avec leur demande et elle sera désignée prioritaire.

PHOTO (crédit : Association canado-ukrainienne de Windsor) – Les Ukrainiens de Windsor manifestent leur appui à l’Ukraine devant les bureaux de leur Association sur la rue Ottawa.