C’est avec tristesse que la communauté francophone a appris le décès de Mina Grossman-Ianni le 28 février à l’âge de 78 ans. Polonaise d’origine, Mme Grossman-Ianni a connu une carrière très diversifiée. Elle a commencé par une incursion dans le monde des médias et des arts qui a duré plus de 25 ans.

Après des études de cycle supérieur en langues modernes et littérature à l’Université de Toronto et à la Sorbonne à Paris, elle a travaillé à la radio et à la télévision de CBC et Radio-Canada. D’abord journaliste, puis productrice, elle est devenue directrice des programmes pour Radio-Canada à Windsor en 1985 et directrice de la radio française à Toronto en 1995. Pendant son mandat, CBEF, la radio francophone de Windsor, a remporté deux prix nationaux.

Mina Grossman-Ianni a par la suite assumé la direction générale de l’Orchestre symphonique de Windsor. Ses qualités de chef de file lui ont valu le Prix du lieutenant-gouverneur pour les arts en 2001 et 2003. Elle a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Hadassah de la femme de l’année en 2000, la Médaille du jubilé de la Reine en 2002 et des doctorats honorifiques de l’Université de Windsor en 2003 et de l’Université Assumption en 2008. Elle a été nommée femme de l’année en 2005 par le Women’s Incentive Centre de Windsor.

Elle a aussi reçu le prix Betty Webster d’Orchestres Canada en 2008 pour sa contribution à l’avancement de l’Orchestre symphonique de Windsor. Elle a été la présidente fondatrice du Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair de 2005 à 2011.

Elle a siégé à de nombreux conseils d’administration dont ceux du Collège des médecins de famille du Canada, Green Shield Canada, Conseil des arts de l’Ontario, Musée des beaux-arts du Canada et au Comité régional de Windsor d’Aide juridique Ontario. Son engagement a pris bien d’autres formes au sein de la collectivité. Bref, une vie bien remplie. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée.