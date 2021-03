Le premier centre de vaccination public a ouvert ses portes au WFCU Centre, cette salle omnisports qui est la résidence permanente des Spitfires de Windsor de la Ligue de hockey de l’Ontario et de l’Express de Windsor de la Ligue nationale de basketball du Canada. Les personnes âgées vulnérables de 80 ans et plus peuvent maintenant s’y rendre pour se faire vacciner contre la COVID-19. « C’est une étape importante pour Windsor-Essex dans notre quête de réduire le nombre de cas de COVID-19 et de se débarrasser de ce terrible virus », indique le maire de Windsor, Drew Dilkens qui était de passage au centre de vaccination le 2 mars dernier en compagnie du maire de Tecumseh, Gary McNamara.