L’extérieur du Carrefour situé sur l’avenue Ouellette a été repeint.

Les travaux de construction du nouveau Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex ont avancé rapidement depuis un mois, malgré les ralentissements du début causés par la COVID-19, si bien que les organismes qui y ont réservé des locaux se préparent déjà au déménagement. Selon le directeur général du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent et responsable du projet, Didier Marotte, les futurs locataires pourront probablement emménager vers la mi-décembre.

L’un des organismes francophones qui occupera des locaux pour cette première étape de développement du Carrefour communautaire est l’ACFO de Windsor-Essex et Chatham-Kent (WECK). « Nous sommes très heureux d’y emménager, explique la directrice générale de l’ACFO WECK, Gisèle Dionne. Nous aurons deux bureaux situés dans la partie du devant du bâtiment, près de l’entrée principale donnant sur l’avenue Ouellette. Ces espaces seront plus grands et plus fonctionnels pour accueillir notre équipe, et nous aurons en plus de l’espace de rangement au sous-sol. »

L’un des bureaux de l’Entité 1 sur l’avenue Walker est prêt pour le déménagement.

Situé au centre-ville de Windsor, le Carrefour offrira aux locataires amplement d’espaces de stationnement derrière l’édifice, et plusieurs autres avantages. « La nouvelle salle de conférence est beaucoup plus vaste que celle que nous avions sur le chemin Walker, ajoute Mme Dionne, et pourra accueillir jusqu’à 40 personnes à la fois. Ce sera très utile pour des activités plus intimes comme par exemple des ateliers ou des réunions de conseils d’administration. »

« Ce qui est bien pour la communauté, c’est que les organismes seront regroupés sous un même toit, au centre-ville, plus près de partenaires tels que le Collège Boréal et le Réseau-femmes du Sud-Ouest. Sans oublier nos partenaires anglophones qui sont majoritairement situés tout près du Carrefour. Ce site sera plus facile d’accès pour notre clientèle, pour nos partenaires, et pour accueillir les familles de nouveaux arrivants. Nous sommes une communauté d’accueil pour eux et, par le fait d’être au centre-ville, nos organismes seront plus visibles et faciles à trouver. Le Carrefour francophone se devait d’être situé au coeur de la municipalité. »

C’est donc un nouveau départ pour la communauté, un vent d’espoir attendu au bout d’une année de pandémie difficile pour le secteur communautaire. L’ouverture officielle devrait avoir lieu en 2021, et sera annoncée dès que la situation sanitaire le permettra.

PHOTO – Shama Rughooputh du CCFWEK et Gisèle Dionne de l’ACFO WECK