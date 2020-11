Les organismes membres de la table de concertation Franco-info ont participé le jeudi 12 novembre à leur rencontre virtuelle bimensuelle animée par Yasmine Yoheir, agente de liaison communautaire au Conseil scolaire Viamonde. Une douzaine de personnes y ont participé représentant les conseils scolaires francophones, les organismes culturels et communautaires de la région, et ceux qui offrent des services de santé ou d’intégration pour les nouveaux arrivants.

Depuis le début de la pandémie, les intervenants communautaires travaillent en synergie dans le but de faire avancer les dossiers de la francophonie locale et de continuer à desservir la communauté. Lors du tour de table, Hussein Kawas du Conseil scolaire catholique Providence a expliqué qu’il essayait de mettre en place des activités avec les partenaires communautaires. Cependant, avec la crise sanitaire de COVID-19, c’est beaucoup plus difficile et le niveau de stress est très élevé dans les écoles.

« Au niveau des communications, on demande au moins une semaine d’avis pour être capable de promouvoir une activité communautaire auprès de nos familles », admet M. Hussein.

Quant à l’Entité 1 de planification des services de santé en français, l’agent de planification Guy Mian a indiqué que l’organisme était dans un processus de rapprochement avec l’Entité 2 dans la région de Hamilton-Niagara et Wellington-Guelph. Dans le cadre de la transformation du système de santé, les Entités 1 et 2 collaborent afin de s’aligner avec la nouvelle structure de Santé Ontario.

L’équipe de l’Entité travaille étroitement avec le Comité directeur de la Communauté de pratique pour professionnels bilingues (CPPB) afin de mettre sur pied des rendez-vous pour les membres. Cette nouvelle activité a été lancée le 28 octobre dernier afin de connecter les membres de la communauté de pratique et de réaliser un sondage sur leurs besoins.

Au niveau du RLISS Érié St. Clair, la coordonnatrice des services en français, Marthe Dumont, a mentionné que l’organisme en est à la période d’appui aux fournisseurs de services en français.

« Dans cette optique, l’organisme Aide à la vie autonome tentera d’obtenir le statut d’organisme désigné en vertu de la Loi sur les services en français, un important processus pour structurer la mise en œuvre des services de santé en français au sein de leur organisation », confirme Mme Dumont. Aide à la vie autonome offre des soins et services aux adultes ayant une limitation fonctionnelle physique et aux personnes âgées frêles.

Côté culture, la directrice générale de l’ACFO WECK, Gisèle Dionne a indiqué que les cours virtuels de danse ont repris le mercredi soir et se poursuivront jusqu’au 9 décembre. De plus, l’édition 2020-21 du concours LOL Mort de rire Desjardins vient d’être lancée. Les renseignements seront affichés sur le site acfoweck.ca. L’organisme a également des livres de recettes à vendre comme suggestion de cadeau pour la période des Fêtes.

Puis, le directeur général du CCFWEK, Didier Marotte, a confirmé que les travaux au nouveau Carrefour communautaire sur l’avenue Ouellette avançaient bien et que les locataires du nouveau site pourront vraisemblablement y emménager en décembre. De plus, une consultation des partenaires communautaires aura lieu au début de 2021 avec l’appui du Groupe Larsen et de Janine Griffore pour mettre en place le plan stratégique du Carrefour communautaire. La pandémie de COVID-19 a peut-être ralenti le développement de la communauté, mais elle ne l’a pas arrêté pour autant.