Une rencontre organisée par l’Entité de planification des services de santé Érié-St. Clair/Sud-Ouest en collaboration avec le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) d’Érié St-Clair a eu lieu le 11 septembre dernier dans la salle du Club de l’amitié à l’église Immaculée Conception et Saint-Philippe à Pain Court. Une vingtaine de francophones de la région y ont participé.

« Le premier aspect du but de cette rencontre est d’informer la population sur l’Équipe Santé Ontario de Chatham-Kent, une des 31 équipes au niveau provincial qui ont été autorisées à soumettre une application complète pour exercer pleinement et fournir une nouvelle façon d’organiser et de prodiguer des soins de santé qui seront mieux interconnectés pour les patients dans la communauté, explique le directeur général de l’Entité Érié-St. Clair/Sud-Ouest, Constant Ouapo. Le deuxième aspect est d’avoir une rétroaction de la population par rapport à leurs besoins en soins de santé en français dans la région, ce qui nous permettra de mettre en place des stratégies. »

L’équipe Santé Ontario de Chatham-Kent comporte plus d’une douzaine de fournisseurs de services de santé locaux et s’appuie sur les partenariats existants. La vision est « d’atteindre ensemble le meilleur état de santé et de bien-être possible ».

L’idée du gouvernement ontarien avec ces équipes Santé Ontario est que les fournisseurs de soins de santé (dont les hôpitaux, les médecins et les fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire) pourront travailler en tant qu’équipes coordonnées – peu importe l’endroit où ils offrent leurs soins. Les fournisseurs et organismes qui peuvent devenir une équipe Santé Ontario comprennent, sans s’y limiter, entre autres ceux qui fournissent des soins primaires, des soins secondaires (services médicaux et chirurgicaux ambulatoires et destinés aux patients hospitalisés, y compris les services de spécialistes, par exemple), des soins à domicile, des services de soutien communautaires, des services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie, des services de promotion de la santé et de prévention des maladies, etc.

Au départ, le gouvernement avait évoqué l’idée de créer des Équipes Santé Ontario pour servir des clientèles particulières, comme les aînés ou les jeunes. Il a depuis changé d’idée. Il n’y avait aucune référence des francophones comme une clientèle qui pourrait exiger des Équipes Santé Ontario spécifiques. Mais dans les nouveaux documents, le gouvernement ontarien demande dorénavant à l’ensemble des futures Équipes de « démontrer qu’elles respectent le rôle des peuples autochtones et des francophones dans la planification, la conception, la prestation et l’évaluation des services ». Aussi pour déposer une demande, un organisme doit « répondre aux exigences de la Loi sur les services en français en servant les communautés francophones de l’Ontario », est-il écrit.

Durant la réunion de Pain Court, c’est Marthe Dumont, coordonnatrice des services de santé en français pour le RLISS d’Érié St-Clair qui animait la discussion. Trois questions principales ont été posées aux participants. La première étant comment l’Équipe Santé Ontario de Chatham-Kent pourrait améliorer les soins aux patients francophones ? Puis Mme Dumont leur a demandé ce qu’il manquait dans le système actuel, et comment les intervenants de l’Entité et du RLISS pourront continuer à les engager dans le processus. L’auditoire a surtout parlé de leurs expériences personnelles par rapport à l’offre des services offerts en français dans leur localité.

Constant Ouapo et Marthe Dumont siègent sur le comité diversité et équité de L’Équipe Santé Ontario de Chatham-Kent et ont la responsabilité de rédiger la partie de la soumission qui concerne les francophones et les services en français. Il s’agissait d’une première consultation.