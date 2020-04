En raison de l’évolution rapide de la pandémie de COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que les écoles et les garderies de la province resteront fermées afin de protéger la santé et la sécurité des élèves et du personnel. Cette décision se fonde sur les conseils du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné, le mardi 31 mars, du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, du ministre des Collèges et Universités, Ross Romano, et de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, pour faire cette annonce.

Afin d’assurer la continuité de l’apprentissage, le gouvernement lance la deuxième phase de l’initiative Apprendre à la maison, développée en collaboration avec des partenaires du secteur de l’éducation. Ce faisant, la province offre davantage de clarté aux parents, améliore le soutien en éducation et crée des possibilités de communication entre les élèves et le personnel enseignant.

« La décision de prolonger la fermeture des écoles n’a pas été prise à la légère. Nous savons, grâce aux experts médicaux, que les deux prochaines semaines seront cruciales dans la lutte contre la COVID-19. C’est pourquoi nous prenons des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité et la santé des enfants de l’Ontario en leur permettant de rester chez eux, a déclaré le premier ministre Ford. Mais nous ne voulons pas que ces mesures compromettent leur réussite scolaire. C’est pourquoi nous mettons à leur disposition des outils supplémentaires pour qu’ils puissent apprendre à la maison. De cette manière, les élèves de la maternelle à la 12e année de même que les étudiants de niveau postsecondaire pourront terminer leur année scolaire et accumuler les crédits nécessaires pour obtenir leur diplôme. »

Les écoles publiques resteront fermées au personnel enseignant jusqu’au vendredi 1er mai 2020 et aux élèves jusqu’au lundi 4 mai 2020. À l’approche de ces dates, la décision sera réévaluée en fonction des recommandations les plus récentes en matière de santé publique. La fermeture sera prolongée au besoin, afin de protéger la santé et la sécurité des élèves, des familles et du personnel. Les écoles privées, les garderies agréées et les centres ON y va resteront également fermés jusqu’au 13 avril, conformément à la déclaration de situation d’urgence, en vertu de laquelle la prolongation de la fermeture ne peut se faire que par périodes de 14 jours. Les garderies désignées qui soutiennent les travailleurs de la santé de première ligne et les premiers intervenants resteront ouvertes.

Comme annoncé précédemment, aucun élève de la province ne verra ses chances d’obtenir un diplôme compromises par la situation actuelle. Le ministère de l’Éducation continue de collaborer avec le ministère des Collèges et Universités afin de s’assurer qu’aucun obstacle n’entravera l’accès des élèves à l’éducation postsecondaire.

« Nous faisons tout le nécessaire pour protéger les élèves face à la COVID-19. C’est pourquoi nous prolongeons la période de fermeture des écoles et mettons en place un programme d’apprentissage à domicile dirigé par des enseignants », a expliqué le ministre Lecce.

« Notre gouvernement prend des mesures sans précédent pour endiguer la propagation de la COVID-19, a souligné la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott. Il est essentiel que chaque Ontarien continue à faire sa part en respectant l’écart sanitaire. Restez chez vous autant que possible et gardez vos distances avec autrui si vous devez sortir. Je le répète : restez chez vous, restez en santé. Des vies en dépendent. »

SOURCE : Gouvernement de l’Ontario

PHOTO: Stephen Lecce