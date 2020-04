Une entente de principe a été conclue entre l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO), le gouvernement et le Conseil des associations d’employeurs, composé de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) et de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) le 31 mars dernier.

Les détails de l’accord conclu avec l’AEFO seront rendus publics après la ratification des termes de l’entente par les membres du syndicat et par les conseils scolaires. Si acceptée, la nouvelle convention collective sera en vigueur jusqu’au 31 août 2022. « Cet accord est une bonne nouvelle qui survient au milieu de l’épidémie de COVID-19. C’est ensemble que nous arriverons le mieux à poursuivre l’instruction de nos élèves et à assurer leur sécurité, a déclaré Denis M. Chartrand, président de l’ACÉPO. La nouvelle entente permettra de continuer à offrir une éducation de grande qualité à tous les élèves et des conditions de travail satisfaisantes au personnel enseignant des écoles de langue française. »

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a fait la déclaration suivante au sujet de l’accord de principe conclu avec l’AEFO, l’ACÉPO et l’AFOCSC : « Notre gouvernement a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un accord de principe entre la Couronne, le personnel enseignant de l’AEFO et les associations d’employeurs. En cette période sans précédent, nous sommes résolus à offrir de la stabilité à nos élèves et à notre personnel grâce à cet accord conclu avec les enseignants des écoles de langue française. Lors de ce processus de négociation, nous avons fait progresser les priorités des élèves, notamment en diminuant l’effectif des classes, en améliorant les soutiens à l’éducation de l’enfance en difficulté et en protégeant la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein. Nous attendons avec impatience de conclure les accords restants, pour le bien des élèves, des parents et du personnel. »

SOURCES : ACÉPO et ministère de l’Éducation de l’Ontario