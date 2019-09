Une parade de bienvenue pour le nouveau commandant des cadets de l’Air de Windsor a dominé les cérémonies du 17 septembre dernier pour l’escadron 364 Lancaster. Des proches et des membres des familles ayant des enfants qui suivent le programme des cadets de l’Air ainsi que plusieurs invités étaient au rendez-vous pour y assister.

Le défilé s’est déroulé dans la cour arrière du 364 Lancaster, qui donne une vue magnifique sur l’aéroport de Windsor. Le nouveau commandant, le Capitaine C.W. Mackenzie Haines a salué tour à tour les sections de parade avant de prendre la place d’honneur qui lui était réservée.

Au chapitre des discours, plusieurs ont souligné les mérites du commandant sortant, le Major Jeremy Robert Souchuck. Ce dernier a eu une riche et longue carrière au service de la communauté. Il a été notamment policier à la ville de Windsor pendant 28 ans. Dans son discours, il a invité les jeunes cadets à faire confiance à son successeur et surtout de travailler d’arrache-pied afin de contribuer au succès du programme.

La parade de l’escadron 364 Lancaster

Le Capitaine Mackenzie Haines a débuté sa carrière comme cadet dans l’escadron 296 Galt Air Cadets avant de se joindre à la Réserve canadienne à l’âge de 17 ans. Selon les responsables du 364 Lancaster, au moins 120 cadets se sont déjà inscrits cette année. Ils proviennent de diverses communautés à Windsor, dont celle francophone. « Pour devenir cadet, il faut être âgé de 12 ans et plus, vivre légalement au Canada et manifester de la volonté car on ne force personne, explique le Lieutenant Matthieu St-Jean, officier à l’entraînement. Au bout de six ans, ceux qui terminent le programme peuvent soit embrasser la carrière militaire, soit s’insérer dans la vie civile selon le choix de chacun. »

Même si l’essentiel du programme se passe en anglais, les francophones ont bel et bien leur place au sein de l’escadron 364 Lancaster. « Pendant l’été, on offre des cours complètement en français pour ceux qui le veulent. Ils peuvent obtenir un permis de pilote en français. Cette année, on a eu un cadet qui a eu la chance d’aller au Québec pour faire son cours de pilotage en français, précise le Lieutenant St-Jean.

« Les possibilités de vivre et de s’exprimer en français ne manquent pas au 364 Lancaster. Cette année, il y aura trois cadets qui prononceront des discours dans la langue de Molière. »

Avant de clore les cérémonies, le commandant sortant a fait le tour des différentes sections. Il a pris le temps de discuter avec chacun des chefs d’unité, leur laissant des mots d’encouragement et de succès pour l’avenir du groupe de cadets.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Le Capitaine C.W. Mackenzie Haines (au centre)