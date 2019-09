Le Centre communautaire de Chatham-Kent a lancé le vendredi 13 septembre sa programmation pour la saison culturelle 2019-2020. Activités éducatives, sportives, socioculturelles et jeunesse, il y a de tout pour tous cette année pour « assurer l’épanouissement de la communauté francophone » de la région.

Pour les amateurs de culture, il y aura du cinéma les mercredis 9 octobre et 4 décembre à La Girouette dès 19 h 30. Pour souligner le Mois de la francophonie, les dirigeants proposent une projection de films de l’ONF le vendredi 6 mars à 19 h et un spectacle le samedi 28 mars.

Les célébrations culturelles usuelles seront de retour cette année avec une dégustation de bières et de bouffe le samedi 19 octobre, un souper de Noël et spectacle du trio BBQ le 30 novembre, un brunch de la cabane à sucre le 19 avril et une Fête de la Saint-Jean le mercredi 24 juin dès 16 h 30.

Pour les jeunes de 4 à 8 ans, Les p’tits samedis proposent des activités intéressantes de 9 h à midi jusqu’au 25 avril 2020. Cependant, ce qui est impressionnant à La Girouette cette année, c’est le nombre d’activités éducatives et sportives offertes à la communauté. Des cours et ateliers de peinture, d’autodéfense, de vitrail, de poterie, de premiers soins, de photographie, de nutrition et d’Essentrics.

Mais qu’est-ce qui permet à un organisme comme La Girouette, avec des moyens financiers très limités, de mettre en place une programmation aussi variée pour les francophones de la région ? Ce sont la passion et l’énergie des bénévoles au sein du conseil d’administration. Le Rempart s’est donc rendu au premier cours d’Essentrics de la saison, le 18 septembre dernier, pour rencontrer l’un d’eux en pleine action.

Guy Deslauriers, président de La Girouette de 2010 à 2016 et retraité, est toujours membre du conseil d’administration. Il est resté très actif au sein de la communauté francophone de Chatham-Kent et présente plusieurs activités à La Girouette, dont Essentrics.

La technique d’exercice Essentrics, développée par Miranda Esmonde-White, met l’accent sur la contraction pendant la phase d’allongement du muscle, ce qui a pour effet de renforcer le muscle et de l’allonger, permettant ainsi de développer un corps mince et ferme. Ces exercices tonifient le corps de la tête aux pieds, amincissent la taille, les hanches et le ventre, tout en améliorant la flexibilité et la posture. Cette technique peut aussi apporter souplesse et flexibilité aux plus sédentaires tout en prévenant certaines blessures. Ces séances permettent de constater une différence notable sur le plan de la musculature et du bien-être général après quelques semaines seulement.

M. Deslauriers est un adepte de ce programme qu’il a découvert lorsqu’il a pris sa retraite d’enseignant. « Quand je me suis retiré, j’ai commencé à donner des classes pour le Victorian Order of Nurses d’Érié St.Clair à Pain Court aux aînés francophones qui fréquentent la clinique. C’est à ce moment-là que je suis tombé par hasard sur le programme Essentrics. J’y ai découvert une richesse incroyable », raconte-t-il.

Le siège social de cette compagnie est à Montréal et j’y suis une formation chaque année depuis. J’adore ce que je fais et je me sens très bien, alors pourquoi ne pas en faire profiter les autres ? », ajoute-t-il.

Le sympathique instructeur ne s’en tient pas qu’à cela, il organise également la dégustation de bières et de bouffe prévue dans quelques semaines. Il donnera aussi un cours de vitrail le dimanche 24 novembre.

Pour plus de renseignements sur la programmation, téléphonez au 519 436-1092. Toutes ces activités ont lieu dans les locaux de La Girouette situés au 150, rue King Ouest à Chatham.

PHOTO: Le premier cours d’Essentrics de la saison