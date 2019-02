Une vingtaine de membres du Club Richelieu Windsor ont été accueillis, dans le cadre de leur premier souper mensuel de 2019, par le chef et enseignant Sam et ses élèves de l’école secondaire de Lamothe-Cadillac, et par le directeur Hani Fadel. Un souper servi par trois élèves de l’école et au menu: salade verte, soupe à la courge, rôti de boeuf avec légumes cuits et tarte au sucre. Un vrai délice! Après le souper, le maître de cérémonie, Alphonse Ngolo, a annoncé les événements francophones qui auront lieu dans la région au cours du prochain mois, y compris le souper Richelieu du 12 février sur le thème de la St-Valentin.

PHOTO et INFO : courtoisie de Tom Sobocan