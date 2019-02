Le troisième lundi de février est un congé férié en Ontario. Le jour de la Famille ne se rattache à aucune tradition ou commémoration en particulier et n’a été, en somme, créé par le gouvernement que pour donner à chacun une occasion de plus, au coeur de l’hiver, de passer du temps avec ses proches… ou de se la couler douce.

Pour les parents qui souhaiteraient tout de même faire une sortie en famille, il est à noter que bon nombre de musées, terrains de jeux intérieurs, attractions touristiques, municipalités, etc., offrent une programmation spéciale en cette journée. Quant à ceux qui voudraient plutôt sortir au grand air, ce ne sont pas les sports d’hiver qui manquent et, avec la météo des dernières semaines, il reste encore de la belle neige à cette fin. Qui plus est, les parcs provinciaux ont également des activités de toutes sortes prévues pour le 18 février.

Les Ontariens devront cependant, dans leurs sorties et obligations quotidiennes, porter attention à ce qui sera ouvert ou fermé. Ainsi, la plupart des banques, épiceries, pharmacies et bibliothèques seront fermées. Il en va de même des LCBO et des Beer Store. Puisque la majorité des employés des municipalités et du gouvernement provincial seront en congé, il importe de vérifier ce qu’il en sera pour ceux qui prévoient avoir besoin d’un service particulier. Par contre, la poste sera livrée comme à l’habitude, les employés fédéraux seront au travail, un service de transport en commun continuera d’être offert et plusieurs boutiques, cinémas, restaurants, etc. demeureront ouverts.

L’Ontario fut, après l’Alberta et la Saskatchewan, la troisième province à se doter d’un jour de la Famille. La Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick ont ensuite suivi. Cependant, la même date est un congé férié ailleurs au pays mais sous un nom différent : Journée Louis Riel au Manitoba, Fête des Insulaires à l’Île-du-Prince-Édouard et Journée du patrimoine en Nouvelle-Écosse. Quoi qu’il en soit, bien peu se préoccuperont du nom pourvu qu’un congé leur donne un temps de répit.