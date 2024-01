Alexia Grousson

Depuis le 1er novembre, le Village africain a ouvert son espace totalement bilingue dans l’immeuble Accelerator, au 1501, av. Howard, grâce à Edithe Fotso, consultante en immigration canadienne.

« Ce projet a vu le jour à la suite de deux constats. Le premier est que les Africains n’ont pas vraiment un endroit où se retrouver à Windsor. Beaucoup ont du mal à s’intégrer ou à trouver leurs repères dans ce nouvel environnement. Certains rencontrent même des difficultés à s’adapter à la culture et à la barrière de la langue, et un bon nombre ne retourneront jamais dans leur pays d’origine. Nous voulions créer un endroit de connexion, un lieu où règne le soutien, le réconfort et aussi le partage. Au Village africain, ils peuvent réseauter et échanger concernant leurs défis, leur ennui du pays et leurs souvenirs », explique Édithe Fotso.

« Le deuxième constat est parti du fait que beaucoup de personnes connaissent peu ou pas la culture africaine. Avec cet espace, les chefs d’entreprises et toutes autres personnes sont les bienvenus. Ils peuvent venir échanger, discuter avec nous pour en apprendre davantage sur les cultures et sur les membres », ajoute-t-elle.

Le Village africain entièrement bilingue est donc un espace public, ouvert à tous du lundi au dimanche de 9 h à 21 h. En plus du réseautage, plusieurs programmes sont également proposés.

« Nous avons des intervenants en immigration qui utilisent les locaux. Il y a aussi des enseignants de langues française, anglaise et africaines ainsi que des enseignants spécialisés dans des domaines tels que l’informatique et la santé. Les salles d’informatique, les ordinateurs et les photocopieurs sont également accessibles à la communauté. Nous comptons aussi offrir des activités culturelles avec de la musique. Créer cet endroit me tenait vraiment à coeur, car il y a plus de 20 ans, c’était moi qui vivais les défis de l’immigration et de l’intégration. Il manquait un endroit où se retrouver, se rappeler les bons moments d’avant et discuter du pays. Un lieu où l’on pouvait avoir accès à des ressources sur l’immigration et l’emploi, et aux services disponibles en français dans la région », conclut Edithe Fotso.

Photo (Edithe Fotso): L’immeuble Accelerator où est situé le Village africain au 1501, av. Howard.