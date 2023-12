Alexia Grousson

En ce dimanche 10 décembre, vers 11 h 45, les habitants de Détroit et ceux de l’autre rive à Windsor, ont entendu le bourdonnement éclatant de la cloche Beaubien, une des plus vieilles cloches de la région, situé dans la tour est de la basilique Sainte-Anne.

Pour le contexte historique, la première paroisse Ste-Anne a été fondée par Antoine Laumet de Lamothe Cadillac peu après son arrivée au détroit en 1701, mais prit feu quelques années plus tard. Plusieurs églises ont ensuite vu le jour et, en 1818, la septième église construite en pierre avait deux clochers, dont l’un contenait la cloche Beaubien, offerte par les Beaubien, une des familles fondatrices de Détroit. À cause d’un rapide développement urbain, la paroisse Sainte-Anne a été forcée de déménager du centre-ville de Détroit pour un nouveau complexe, situé sur la rue Ste-Anne. Lors de la construction de celui-ci en 1886-87, la cloche Beaubien fut installée dans la tour est. En mars 2020, la paroisse est désignée par le pape François comme basilique mineure, qui distingue une église des autres du même rang. C’est un honneur, un privilège, une distinction donnée par le Pape et qui place cette église sous la protection du Saint-Siège.

« Monseigneur Charles Kosanke, connut sous le nom de Mgr Chuck, a entrepris depuis plusieurs années un gros projet de rénovations de la basilique. Des ingénieurs sont venus évaluer l’édifice et les travaux de restauration ont commencé, dont celui de la cloche Beaubien. Inactive depuis une cinquantaine d’années, l’histoire ne dit pas pourquoi elle a cessé de fonctionner. En revanche, nous soupçonnons que la fin des années 1960, période très tumultueuse à Détroit, a donné la priorité aux paroissiens de protéger des vitraux de l’église, aujourd’hui en excellent état, plutôt que celle de la cloche et du carillon », explique John Cooper, président du conseil d’administration de Rendez-vous Détroit.

Une prochaine étape de rénovation de la basilique consistera à restaurer le fonctionnement du mécanisme original du carillon à 11 cloches, installé en 1901 dans la tour ouest, pour marquer le 200e anniversaire de l’arrivée de Cadillac et de la fondation de la paroisse Ste-Anne de Détroit.

Dans cette optique, M. Cooper a fait une demande de financement à la Société du patrimoine français et espère pouvoir débuter les travaux au cours du premier trimestre de 2024.

« C’est important pour moi, en tant que membre de Rendez-vous Détroit, de mettre en valeur le patrimoine méconnu de la région du Détroit. La basilique est une œuvre construite par les Français de Détroit et elle est encore debout. Il faut continuer de nous battre pour protéger notre héritage francophone », conclut M. Cooper.

Source historique: John Cooper

Photo : (Courtoisie de Ste-Anne de Détroit) La basilique Ste-Anne dans toute sa splendeur