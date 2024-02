Alexia Grousson

C’est au Salon Richelieu du Collège Boréal que s’est déroulé, le 24 janvier, le premier souper Richelieu de l’année. Les membres et leurs invités ont d’abord échangé au cours du cocktail et assisté à deux présentations.

« Nous cherchons toujours à présenter différents organismes afin que notamment les membres Richelieu soient au courant de leur existence et des services qu’ils proposent, en particulier en français.

En janvier, nous avons choisi le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO) et l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) qui ont de très bonnes ressources pour les femmes », commente Tom Sobocan, vice-président de l’organisme hôte.

Chantal Léveillé a présenté son association, le RFSOO. « C’était la première fois que le RFSOO participait à un souper du Club Richelieu. Nous remercions les dirigeants pour cette occasion de présenter nos services. Je leur ai fait part de nos services d’appui transitoire, d’assistance, d’aide au logement, des solutions pour les femmes professionnelles, d’aide pour les femmes victimes de violence et pour les nouvelles arrivantes. « J’ai également présenté nos projets tel que Plus jamais seule pour les femmes de 55 ans et plus, ainsi que Légalement confiante chez moi. La soirée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et un bon repas. Cela nous a permis aussi de faire du réseautage », raconte l’agente de planification sociale du RFSOO.

Pour leur part, Sarah Soudre et Me Alexandra Hachey, du Centre d’information juridique de l’Ontario et de l’AJEFO, ont expliqué le mandat de l’organisme qu’elles représentent et les services juridiques offerts aux femmes francophones de la province.

Pour clôturer la soirée, des photos du Bal des présidents et des directions générales de décembre dernier, prises par David Sobocan, ont été projetées.

Le Club Richelieu a également annoncé qu’au souper Richelieu en février, les membres se joindront à l’activité de l’Association des Noirs francophones du Sud-Ouest. Présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, elle aura lieu le samedi 17 février à l’école l’Essor.

Photo (Tom Sobocan) de gauche à droite : Sarah Soudre, Me Alexandra Hachey, Chantal Léveillé et Linda Rochon