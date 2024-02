Alexia Grousson

Le Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a accueilli, le mercredi 24 janvier, le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, accompagné de sa secrétaire parlementaire et du député fédéral de la circonscription de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk.

« Ils nous ont contactés avec l’ACFO WECK, pour que nous organisions une visite de nos locaux au Carrefour communautaire et pour rencontrer nos partenaires clés », explique la directrice générale de l’organisme, Yasmine Joheir.

Accompagnés par plusieurs membres de l’équipe du CCFWEK et de celle de l’ACFO WECK, les invités ont découvert les locaux du Centre communautaire, y compris le Centre d’orientation pour adolescents où ils ont discuté avec quelques jeunes.

Après la visite, ils se sont réunis avec les partenaires et organismes du Carrefour pour échanger sur les enjeux et les constats liés aux emplois disponibles, le manque de main-d’œuvre et de la francophonie du Sud-Ouest.

« Malheureusement, nous n’avons eu que peu de temps pour poser des questions et expliquer notre vision locale des choses. Cependant, certains représentants des organismes ont partagé leurs défis dont l’absence de certains services en français due à un manque de financement pour ce domaine-là et la pénurie de travailleurs qualifiés pour certains métiers de la santé », ajoute Mme Joheir.

Parmi les organismes représentés, il y avait le Collège Boréal, l’Université de Windsor, le Réseau-femmes du Sud-Ouest, French Avenir North America, l’Entité 1 et des membres des groupes ethnoculturels burundais et congolais.

« Tous étaient ravis de la rencontre et des échanges. Il est clair que le ministre Boissonnault et le député Kusmierczyk ont la francophonie à cœur », conclut-elle.

Photo (Courtoisie CCFWEK) : Le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles Randy Boissonnault (à gauche) et le député fédéral Irek Kusmierczyk visitent les locaux du Carrefour communautaire.