Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario procédait le 6 décembre dernier à l’inauguration de leur nouveau bureau situé à Chatham, au Centre des femmes de Chatham-Kent. Il s’agit d’un nouveau partenariat destiné à mieux desservir les femmes de Windsor-Essex et Chatham-Kent. Les services y sont offerts une journée par semaine depuis octobre.

L’organisme y offre de l’information, des services de soutien, de counseling et d’accompagnement, des activités de prévention et de sensibilisation pour les femmes dans la communauté. Au cours des prochaines années, l’action de l’organisme s’étendra pour couvrir la région de Pain Court et des communautés francophones en milieu rural.

Plusieurs directrices de Réseau-femmes étaient présentes pour la cérémonie, dont la présidente Pascale Daigneault et Paula Rusak, représentante de la région de Chatham Kent au conseil d’administration de l’organisme.

« J’aimerais en premier lieu remercier le Centre des femmes de Chatham-Kent de nous avoir accueilli dans ses lieux, dit-elle d’entrée de jeu. La réalité de la violence faite aux femmes est malheureusement très présente dans nos communautés. Les femmes et les jeunes qui en sont les victimes en vivent les conséquences souvent toute leur vie, avec parfois de graves impacts sur leur santé physique et mentale, leurs études, leurs familles, leur capacité de participer pleinement à la communauté et sur le marché du travail. C’est pour mettre fin à cette violence que la communauté des femmes francophones du Sud-Ouest a voulu mettre en place ces services par, pour et avec les femmes francophones, partout dans le Sud-Ouest de la province. En tant que représentante de cette région, je me donne le mandat de m’assurer que cette communauté sera bien servie. Je prends le temps d’écouter, d’observer et de faire avancer les dossiers importants de cette région. »

Mme Rusak est avocate et pratique dans tous les domaines du droit du travail et celui de la personne. Membre fondatrice du Comité spécialisé dans le droit du travail au Barreau du Haut-Canada, son expertise dans les domaines de la violence et du harcèlement au travail est très appréciée des employeurs.

« Si le bureau de Chatham a vu le jour, c’est qu’il y a eu bien des personnes qui se sont impliquées pour que cela devienne réalité. Pendant 28 ans, le Réseau-femmes a réclamé de véritables services en français, dans un espace qui saurait refléter la culture et la réalité des francophones en milieu minoritaire. C’est grâce à des gens de la communauté et du gouvernement, à des organismes de la région et de l’extérieur qui ont uni leurs efforts, que nous pouvons aujourd’hui procéder à l’ouverture officielle de ce bureau », conclut Mme Rusak.

Parmi les invités qui ont participé à la coupe officielle du ruban, il y avait entre autres le maire de Chatham, Darrin Canniff, la directrice générale du Réseau-femmes Mariah Amor, la directrice générale du Centre des femmes de Chatham-Kent, Karen Hunter et sa vice-présidente Andrea Sullivan. Cette dernière était très heureuse de ce partenariat qui profitera aux femmes de la région. « Cela élargi notre capacité d’offrir des services de soutien aux femmes dont la langue maternelle n’est pas l’anglais, et c’est très important dans une région comme la nôtre où la présence francophone est tout de même importante », explique Mme Sullivan. Le bureau de Réseau-femmes est situé à 20, rue Sandys à Chatham.

PHOTO – De gauche à droite : Karen Hunter, Andrea Sullivan, Pascale Daigneault, Mariah Amor et Paula Rusak procèdent à la coupe officielle du ruban.