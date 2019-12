À l’école secondaire l’Essor, les décorations de Noël brillaient de partout, ce qui faisait de l’endroit un site idéal pour accueillir un spectacle dans le cadre de festivités marquant la traditionnelle semaine du Grand partage présentées par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent et ses partenaires. Le 6 décembre dernier, une centaine de personnes se sont déplacées pour partager un léger goûter que des bénévoles ainsi que le personnel du CCFWEK servaient avec plaisir et enthousiasme. Parallèlement, l’orchestre Les Cuillères à Carreaux du Québec s’installait tranquillement dans l’amphithéâtre de l’Essor.

Après le souper, tous les participants se sont dirigés vers la salle de spectacle, bien aménagée pour permettre aux mélomanes de la musique traditionnelle canadienne-française de se délier les jambes sur le plancher de danse. Le directeur général de CCFWEK, Didier Marotte est monté sur scène pour présenter la troupe de 8 musiciens avant de lui céder la place pour réchauffer l’atmosphère.

La soirée était lancée ! Des familles accompagnées de petits enfants dansaient au rythme de la musique folklorique que le public a beaucoup apprécié. Le chanteur principal du groupe, Pascal Doucet a fait bouger l’auditoire, et toujours avec beaucoup d’humour invitait le public à se lever, les bras en l’air et chanter au rythme du violon et de l’accordéon. Certains en profitaient pour s’avancer devant la scène, puis esquisser quelques pas de danses sous d’intenses applaudissements.

Quelques fois, un membre du groupe se joignait au public pour danser. Du début à la fin, les participants n’ont cessé de bouger et d’applaudir, tandis que d’autres prenaient des vidéos de l’orchestre en action surement pour immortaliser le moment. Les organisateurs étaient très satisfaits du succès de la soirée. « On a un public fidèle qui appui la francophonie, et un spectacle de qualité. Ces deux choses mises ensemble sont la recette pour une belle soirée. On est fier aujourd’hui de célébrer en français chez nous », indique Didier Marotte.

Plusieurs personnes sont aussi venues d’autres villes voisines de Windsor pour participer à la fête. Certains ont été même nommément cités pour saluer leur esprit de partage en communauté. Il s’agit entre autres des membres du Centre culturel francophone Jolliet de Sarnia et du Centre communautaire francophone de Sarnia Lambton qui ont fait le déplacement pour participer à cette soirée. M. Marotte a souligné leur présence quelques minutes avant le début du spectacle.

Durant cet événement, des membres de la communauté continuaient à déposer des denrées non périssables destinées aux démunis, une coutume dans la région qui témoigne de la générosité des uns et des autres. Des centaines des dons amassés étaient bien rangés dans le hall de l’école. Les écoles des deux conseils scolaires francophones participent activement à la collecte de dons destinés au Grand partage et les résultats seront annoncés prochainement.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Le groupe Les Cuillères à Carreaux a transmis son énergie à l’auditoire.