La 52e parade du père Noël de Windsor était différente cette année à cause de la pandémie de COVID-19. Ainsi, au lieu de défiler dans les rues du centre-ville, les chars allégoriques, les divers personnages et le père Noël attendaient la foule sur le site du Collège St. Clair. Un format original qui a connu beaucoup de succès puisque les organisateurs ont reçu 1500 visiteurs sur le site qui ont défilé en voiture devant les chars illuminés, les cavaliers et leurs drapeaux, un jongleur de feu et un décor féerique du temps des Fêtes. Papa et maman Noël, qui portaient chacun un masque, ont clôturé le parcours magique. Joyeux Noël!